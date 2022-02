Otra gran opción para pasar un San Valentín romántico en casa es Book of Love de Prime Video. La cinta narra la historia de un joven y rígido escritor inglés Sam Claflin (Enola Holmes, Me Before You), cuyo libro ha sido un fracaso pero que, sin embargo, se emociona al enterarse de que su trabajo sí que está triunfando en México. Pero todo cambia cuando es invitado a promocionarlo descubre rápidamente la verdadera razón detrás del éxito; y es que su traductora del libro en español Verónica Echegui (Me Estás Matando Susana, Donde Caben Dos/The More the Merrier, Fortitude) ha reescrito su tediosa historia como una novela erótica.