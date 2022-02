5 ideas para el 14 de febrero: La atmósfera perfecta de San Valentín sin salir de casa

No es necesario gastar una fortuna para hacer del Día de San Valentín algo memorable. Con el 14 de febrero ‘a la vuelta de la esquina’, tenemos unas ideas para que tú y tu pareja disfruten de esta fecha en la armonía de su hogar. Películas románticas, cena a la luz de las velas, spa en casa y más son solo algunas de las cosas que pueden hacer juntos desde la intimidad de su hogar.

Cena al a luz de las velas

Es un clásico de los planes de 14 de febrero… Basta con poner la mesa con unas copas de cristal, la vajilla que tengas en casa para esas ocasiones especiales, un par de velas, manteles para cada comensal y, si tienes servilletas de tela, ¡mejor! Le dará un toque elegante a tu velada. Pueden tener la opción de cocinar o quizá, prefieran pedir la cena en su restaurante local favorito. Solo toma en cuenta que, al igual que tú y tu one and only, habrá otras parejas planeando una cena en casa, así que toma tus previsiones y de pedir comida, háganlo con antelación.

Cena para dos

Cocinar juntos

¡Manos a la obra! En Internet hay un sinfín de recetas fáciles de preparar. No necesariamente tienen que ser todos unos expertos de MasterChef para comer rico y disfrutar en pareja. Pueden hacer unas baguettes con jamón serrano y el queso de su elección. Si quieren ir más allá ¿qué tal una pasta con alguna salsa casera? Sin son amantes de la cocina y dominan el arte de las masas y el horno, podrían hacer una pizza.

Cocinar juntos es una gran opción

Maratón de películas románticas

Hay una infinidad de chick flicks para disfrutar ese día. Un buen tazón de palomitas y las golosinas de su preferencia serán los acompañantes perfectos para una noche de películas románticas. Con la infinidad de plataformas que tenemos hoy en día, será fácil encontrar sus títulos favoritos. Titanic, Diario de una pasión, Yo antes de ti, La boda de mi Mejor Amigo, Antes del amanecer, La forma del agua, Sueño de amor… y más son tan solo algunos de los títulos que tú y tu pareja pueden disfrutar.

Noche de spa

Si son de esas parejas que andan en el rush todo el día, esta es una gran oportunidad para relajarse y reconectar. Pueden comprar unas mascarillas faciales o incluso hacer las suyas con ingredientes naturales. Apagar los celulares, tomar una buena ducha, encender unas velas y poner música relajante sería una gran opción para San Valentín. También pueden optar por masajes con aceites esenciales, como el de lavanda, cuyo aroma es perfecto para combatir el estrés, la ansiedad y ayuda a la relajación. Unas cuantas gotitas de este aceite –o el de tu preferencia—en un difusor y tendrán un ambiente de relax total en casa, como si estuvieran en un spa.

Tabla de quesos y carnes frías

Si no quieren entrar de lleno a la cocina y la cena les parece demasiado, ¿por qué no armar una tabla de quesos y carnes frías? Es muy sencillo y encontrarán una gran variedad de opciones en cuanto a sabores y presupuesto. Los esenciales para una buena tabla son los elementos mencionados anteriormente, junto con frutos y nueces, condimentos y algo crunchy.

En cuanto a quesos, te recomendaría queso de cabra, queso brie, queso manchego y parmesano en lajas. De carnes frías, no pueden faltar el jamón de pechuga de pavo, jamón serrano, salami y prosciutto. En cuanto a las frutas y nueces, agrega higos, tomates cherry partidos por la mitad y unas uvas.

Tabla de quesos y carnes frías

Los complementos, pueden ser desde conservas y mermeladas hasta aderezos. Mi preferida es la mermelada de higo y el dip de alcachofa con queso, además del tapenade (una pasta de aceitunas machadas). Todos estos productos los encontrarás en el supermercado en la sección gourmet. Para terminar, algo crujiente; puede ser una baguette artesanal o las galletas saladas de tu preferencia.