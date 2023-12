Sirtfood, la dieta con la que Adele logró su increíble transformación física ¡e incluye vino y chocolate!

Justo el día que cumplía 32 años, Adele reveló ante sus casi cuarenta millones de seguidores en las redes sociales su nueva imagen. Y por supuesto nos referimos a la esbelta –y súper tonificada– figura que dista mucho de la que mostraba a principios del 2019. La celeb evidentemente se despojó de unas cuantas libras durante los últimos meses y, ahora, sonríe confiadamente en mini vestidos de aires couture al exhibir su entallada cintura y fabulosas piernas. Esta transformación ha sido paulatina; sin embargo, fue necesario un cambio radical en su dieta, así como en los hábitos y estilo de vida de la galardonada artista británica. ¿Quieres saber cómo consiguió estos asombrosos resultados?

Adele ha perdido cerca de 40 libras durante el último año

Dieta Sirtfood, el secreto de Adele

Entre los diversos planes alimenticios que existen en la actualidad, la intérprete de Someone Like You adoptó –según citan medios como People o Mirror– la conocida Sirtfood Diet; la cual se basa en la ingesta de super foods ricas en enzimas proteicas llamadas sirtuinas. Estas ayudarían al organismo a quemar una mayor cantidad de grasa, reducir la inflamación abdominal y activar el metabolismo.

El chocolate oscuro debe tener mínimo 85% de cacao

Alimentos básicos

La cantautora quizás tuvo que dejar a un lado platos como el fish and chips por opciones orgánicas. Frutas como manzanas, arándanos o las cítricas; vegetales como col rizada, rúgula o las cebollas rojas. También están permitidos los spaghetti y el trigo sarraceno, las nueces, perejil, aceite de oliva, té verde o especias como la cúrcuma. La carne roja se descarta en favor del pollo y el pavo. Mención especial para el chocolate negro, un poderoso antioxidante para el cuerpo.

Dependiendo del día, se toman uno, dos o tres jugos verdes

Tres fases y menos calorías

Creada por los nutricionistas Aidan Goggins y Glen Matten, este régimen dietético promueve la pérdida de hasta 5 libras semanales. Los primeros tres días el consumo de calorías se reduce a 1.000, tomando tres jugos verdes y solo una comida “Sirt”. Del día 4 al 7 se ingieren dos zumos y dos comidas que no excedan las 1.500 calorías. En las siguientes dos semanas, se realiza un mantenimiento con tres comidas y un green juice sin contar las calorías con tanto detenimiento.

El vino tinto tiene un alto contenido de sirtuinas

Indulgencias healthy

Si bien se incluye en el apartado “saludable”, la dieta Sirtfood no queda exenta de dudas por ser hipocalórica. Ahora bien, toda regla tiene su excepción, y en este caso es el vino tinto, una bebida que no se elimina y que se puede tomar –desde la tercera fase– con regularidad. Por la concentración de taninos, contribuye a la digestión aunque –y como todo– debe ser consumido con moderación.

En sus posts más recientes la cantante dejó entrever su drástico cambio

Fitness con amigos famosos

Otra de las claves de la transformación de Adele ha sido el ejercicio físico. Más de una vez comentó que “aborrecía el gimnasio”, tal como publicó la edición online de Mirror UK; pero hoy sigue una rutina que varía los niveles de intensidad. Sesiones de pilates en estudio se complementan con la práctica del hiking, casi siempre en compañía de otros músicos –Harry Styles entre ellos– o de su entrenadora personal.

Luego de afrontar problemas en sus cuerdas vocales y la separación de su esposo Simon Konecki, Adele le dice –a su propio ritmo– Hello al mundo con un metabolismo recargado y esa chispeante personalidad que adoramos. No podemos esperar a ver más fotos de esta nueva faceta de la cantante en la que parece estar disfrutando de sí misma, como nunca antes.

