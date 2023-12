Lo que debes saber para reciclar de forma correcta tus productos de belleza

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el 60% de los materiales como el plástico, el vidrio y el papel no se recicla. Por lo que las botellas, envases y frascos, no reciben el tratamiento adecuado y terminan en vertederos o en el mar. A esto hay que sumarle que, según un estudio de Garnier, el 90% de las personas recicla sus productos de cocina, mientras que un 56% ignora qué hacer con los de belleza y no los recicla, pero ¿cómo y qué reciclar? La buena noticia es que hoy en día es muy fácil sumarse a iniciativas sostenibles del medio ambiente, la información está disponible. Existen empresas dedicadas al reciclaje y muchas de la industria de la belleza ya han tomado conciencia y acción para hacer más fácil cómo reciclar.

Aunque mucha gente aún no lo sabe, existe en el océano una isla creciente de basura

Normas antes de echar un envase al contenedor de reciclaje:

El jefe de comunicación de la empresa de reciclaje TerraCycle y Loop Europe, Stephen Clarke dio algunas recomendaciones durante una entrevista a Vogue sobre qué debemos hacer a la hora de querer reciclar:

Los dosificadores de los envases no se reciclan, debes quitarlos antes para asegurarte de que el producto se recicle.

Separa los pulverizadores, tapones y tapas pues suelen estar hechos de materiales distintos del envase: “Si los dejamos puestos, van a separar ese frasco y no se recicla”, apuntó Clarke.

No dejes líquido en el interior del envase. Enjuaga antes, ya que, si se mezclan con otros materiales reciclables como el papel y el cartón, puede arruinar su capacidad de reciclaje.

Remueve las etiquetas pegadas a los envases.

Otra recomendación según la revista lbeaute.mx es que apliques un par de criterios generales: si es muy pequeño puede perderse en el contenedor y si el material de eso que quieres reciclar es flexible/comprimible –como tubos de maquillaje o crema de manos– tienes que saber que no es apropiado para reciclar. Los plástico deben ser duros.

es que apliques un par de criterios generales: si es muy pequeño puede perderse en el contenedor y si el material de eso que quieres reciclar es flexible/comprimible –como tubos de maquillaje o crema de manos– tienes que saber que no es apropiado para reciclar. Los plástico deben ser duros. Lo ideal es fijarse a la hora de comprar en el material del envase. Las botellas hechas de Polietileno de baja densidad (un plástico más delgado) se pueden reciclar sin problema en cualquier punto de reciclaje local.

Con creatividad se puede reutilizar los envases de los cosméticos y productos de belleza

¿Cuáles productos de cosmética no se pueden reciclar?

Dosificadores, algunas tapas, cepillos de la máscara de pestañas, paletas de maquillaje con imanes o espejos, las brochas de maquillaje, frascos de esmalte de uñas porque, aunque sean de vidrio, las sustancias tóxicas de su interior las excluyen del proceso de reciclaje.

¿Cómo puedes reutilizar?

Utiliza los estuches gastados de compactos de maquillaje para guardar objetos pequeños como clips, ligas para el cabello, botones u otras piezas pequeñas.

Puedes reutilizar los frascos de perfume vacíos como difusores de aromas. Solo debes colocar palitos de madera aromáticos en el frasco y ambientarás la habitación donde lo coloques.

Las toallitas húmedas que son tan perjudiciales para el medio ambiente, sobre todo si terminan en el WC, pueden ser reutilizadas si se lavan a mano.

A la hora de reciclar, debes saber que existen contenedores para separar cada tipo de objeto por colores. En el caso de los envases van en el de color amarillo.

Algunas marcas de belleza que contribuyen al reciclaje:

REN en alianza con Terracycle produce mercancías con materiales 100% reciclables y continúa trabajando para reducir a cero sus residuos para 2021.

en alianza con produce mercancías con materiales 100% reciclables y continúa trabajando para reducir a cero sus residuos para 2021. Garnier también asociado con Terracycle , ofrece un programa de reciclaje de productos de belleza personalizado que permite a sus clientes reciclar envases de cualquier marca que no se puedan reciclar en sus localidades. Solo se requiere descargar una etiqueta de franqueo pagado de la web de Terracycle y enviarles el envase vacío.

también asociado con , ofrece un programa de reciclaje de productos de belleza personalizado que permite a sus clientes reciclar envases de cualquier marca que no se puedan reciclar en sus localidades. Solo se requiere descargar una etiqueta de franqueo pagado de la web de Terracycle y enviarles el envase vacío. Kiehl’s le sigue los pasos a Garnier en esta iniciativa y también cuenta con un sistema de recompensa en el que por cada 10 envases vacíos la persona puede recibir uno nuevo.

le sigue los pasos a Garnier en esta iniciativa y también cuenta con un sistema de recompensa en el que por cada 10 envases vacíos la persona puede recibir uno nuevo. L’Occitane va más allá y si el comprador lleva envases de cosméticos de cualquier marca, recibe 10% de descuento en sus compras.

va más allá y si el comprador lleva envases de cosméticos de cualquier marca, recibe 10% de descuento en sus compras. The Body Shop en Reino Unido, por ejemplo, ofrece 5 libras de recompensa por cinco envases vacíos de la marca devueltos.

en Reino Unido, por ejemplo, ofrece 5 libras de recompensa por cinco envases vacíos de la marca devueltos. Burts Bees , también dispone de un servicio de reciclaje manejado por Terracycle.

, también dispone de un servicio de reciclaje manejado por Terracycle. Lush impulsa la venta de cosméticos sin envolver (cero empaques de plástico mayor impacto) al igual que Dior que eliminó el celofán y papel en sus envoltorios.

impulsa la venta de cosméticos sin envolver (cero empaques de plástico mayor impacto) al igual que que eliminó el celofán y papel en sus envoltorios. En M·A·C si llevas seis lipstick gastados te entregan uno nuevo.

si llevas seis gastados te entregan uno nuevo. Neal’s Yard y Tata Harper utilizan solo cristal reciclado en sus envases

y utilizan solo cristal reciclado en sus envases Orígenes recibe envases de belleza vacíos de cualquier marca para reciclarlos, al crear nuevos productos que ayudan a reducir la cantidad de residuos.

Como puedes darte cuenta, se trata de hábitos sencillos que puedes seguir para poner tu granito de arena por un mundo mejor. ¿Lista para dejar contribuir a preservar nuestro planeta?

