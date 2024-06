Patrick Romantik se sincera sobre la lucha, el sueño del migrante, su éxito y ‘La Cumbia del Futuro’

¿Cómo fue ese contacto o golpe de suerte, porque no es sencillo de repente empezar a hacer jingles y trabajar para las televisoras latinas comerciales más grandes en Estados Unidos?

“Una vez me dijeron que la que la suerte es una mezcla de oportunidad con preparación. Entonces yo creo que mi preparación era buena. Por mi misma pasión, mi misma búsqueda. A mí me decían hoy que no, pero yo nunca paré; me dijeron que no, desde que tengo uso de razón, que no lo iba a lograr. Siempre está ese factor que es muy aparte de Dios, él nos pone a las personas y situaciones correctas y tenemos que ser lo suficientemente sabios como para poder afrontarlo.

Pero también está la preparación y la pasión del compositor, del artista, del músico. Yo buscaba dentro de mis contactos quién tocaba o quién cantaba y le decía: ‘Oye, vente a la casa. Vamos a escribir, ¿qué necesitas? O, si necesitas que te escriba o que te grabe una guitarra o un bajo, no te preocupes, no me tienes que pagar’.

Tengo mi equipito en la casa, invitaba a la gente a ver qué sale, y es esa misma pasión la que la gente te ve y dicen: ‘Ok, este es el chico que necesita la oportunidad, el chico que yo necesito porque él está buscando la oportunidad y yo la tengo en mis manos. No sé si es una fórmula para el éxito, pero fue la llave de mi éxito”.