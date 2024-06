Maria Becerra: un viaje hacia la íntima personalidad de una mujer que nació para triunfar

¿Y en el pasado no te ha ido muy bien? es decir, ¿has tenido suerte en el amor?

No, no, no (risas). Porque yo siento que siempre fui, exceptuando ahora... pero hace cuatro años atrás, era muy de depender emocionalmente. Tenía 17, 18 años, pero me enamoraba y me sentía casada con esa persona, ya quería iniciar una vida, quería convivir, me saltaba muchas etapas. Era chiquita, tenía como esa dependencia emocional. Era medio tóxica (risas), celosa, insegura. Tenía una de esas cosas y bueno... las resolvía con terapia. Maduré, crecí, pasé por varias relaciones y cada una me dejó una enseñanza. Hoy en día hoy me siento la más afortunada.