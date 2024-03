Qué ver: 7 series y películas de estreno para disfrutar desde casa

El drama, el crimen y la diversión se apoderan estos días de la pantalla con los nuevos estrenos en plataformas de streaming. Netflix estrena una película argentina imperdible de Sebastián Borensztein, así como la nueva y cautivante serie de ciencia ficción de Eiza González The Three-Body Problem. A ViX llega la nueva comedia de José Eduardo Derbez y en prime video la esperada segunda temporada de American Rust: Broken Justice. Todo eso y más en la selección de títulos de esta semana.

Descansar En Paz (Netflix)

Rebasado por las deudas, un hombre de familia decide desaparecer sin dejar ningún rastro. Varios años después, cuando se encuentra instalado en otro país bajo una nueva identidad, se topa con un descubrimiento fortuito que despierta en él la tentación de averiguar qué ha sido de la vida de aquellos a los que dejó atrás. Sin embargo, las cosas no se parecen en nada a lo que imaginó. Estreno: 27 de marzo

The Three-Body Problem (Netflix)

La historia inicia en la China de los años 60, cuando una joven toma una decisión sin imaginar las consecuencias que se arrastrarán hasta la actualidad. “Cuando las leyes de la naturaleza se desmoronan inexplicablemente, un grupo muy unido de científicos brillantes debe unir fuerzas con un detective inquebrantable para detener la mayor amenaza de la humanidad”, reseña la plataforma sobre esta serie entre cuyo elenco se encuentra la mexicana Eiza González. Estreno: 21 de marzo

American Rust: Broken Justice - Temporada 2 (Prime Video)

Esta temporada lleva al público de vuelta a la ciudad ficticia de Buell, en Pensilvania, donde los protagonistas Del Harris y Grace Poe intentan seguir con sus vidas después de lo ocurrido en la primera temporada. Sin embargo, las cosas no serán fáciles, pues una serie de asesinatos, aparentemente no relacionados entre sí, dejan entrever una conspiración que no solo los amenaza a ellos, sino a más miembros de su pequeña comunidad. Estreno: 28 de marzo

El Rommie (ViX)

Esta divertida comedia, protagonizada por Fiona Palomo y José Eduardo Derbez, parte de una problemática común entre los adultos jóvenes: asegurarse un lugar donde vivir. Vivi, una joven escritora, se ve obligada a encontrar un compañero de cuarto para poder pagar la hipoteca de su departamento. Encuentra a un chico llamado Roy, quien parece ser el roomie perfecto, pero no lo es. Él nunca tuvo la intención de pagar el alquiler. Sin embargo, la joven opta por dejarlo salirse con la suya porque le ofrece ayudar a superar su bloqueo creativo. Estreno: 21 de marzo

The Baxters (Prime Video)

Basada en la exitosa saga literaria de Karen Kingsbury, esta serie presenta un fascinante drama familiar protagonizado por Elizabeth y John Baxter junto a sus cinco hijos adultos. Kari, una de los hermanos Baxter, descubre que su esposo Tim ha estado teniendo una aventura con una de sus estudiantes. Ante esta desafiante situación, la joven esposa se refugia en su familia mientras analiza si su matrimonio puede salvarse. Estreno: 28 de marzo

We Were the Lucky Ones (Hulu)

Basada en el betseller de Georgia Hunter, esta serie presenta la inspiradora historia real de una familia judía separada al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que está decidida a sobrevivir y reunirse. Estreno: 28 de marzo

The Believers (Netflix)

Esta serie tailandesa sigue a tres jóvenes y ambiciosos emprendedores que se encuentran acorralados por las deudas luego del fracaso de un emprendimiento. Sin embargo, su suerte cambia cuando descubren una inmejorable oportunidad de negocio: hacer dinero con la fe de la gente. Estreno: 27 de marzo