Qué ver: 7 series y películas de estreno para ver en casa

Estos días nadie para a poder despegarse de su sillón, pues llegan a las distintas plataformas las series y películas más esperadas. El estreno de Bandidos, protagonizada por Ester Expósito, está muy próximo, mientras que Wonka, estrenada en cines a fines del 2023, ya está disponible. También llega Damsel, con Millie Bobby Brown, y la nueva temporada de LOL: Last One Laughing México cargada de comedia. Todo eso y más en esta selección de estrenos.

Bandidos (Netflix)

Esta serie sigue los pasos de una banda de astutos estafadores que se aventura a buscar un tesoro prehispánico nunca antes visto. Este grupo criminal está integrado por Miguel (Alfonso Dosal), quien es el cerebro del grupo; Lilí (Ester Expósito) una experta estafadora sin escrúpulos, Wilson (Juan Pablo Medina) un falsificador insuperable, así como por una hacker, una carterista y una policía en crisis. No necesitan mayor estrategia, pues confían en su ingenio y habilidades para cumplir con su objetivo. Estreno: 13 de marzo

Wonka (Max)

Protagonizada por Timothée Chalamet, esta película presenta la vida del joven Willy Wonka en su camino a convertirse en el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo, incluyendo aquella aventura en la que conoció a un Oompa-Loompa. La cinta, dirigida por Paul King, ofrece una emocionante mezcla de magia, música y humor. Estreno: 8 de marzo

Damsel (Netflix)

Protagonizada por Millie Bobby Brown, esta película sigue a Elodie, una damisela obediente que acepta casarse con un apuesto príncipe antes de descubrir que todo era una trampa. El único fin de este enlace fue sacrificarla para pagar una antigua deuda, arrojándola a una cueva con un dragón. Tendrá que echar mano de su ingenio y voluntad para sobrevivir. Estreno: 8 de marzo

LOL: Last One Laughing México -Temporada 6 (Prime Video)

En esta nueva temporada, Eugenio Derbez convocará a una nueva generación de participantes, quienes traerán nuevos tipos de comedia, aunque no todos son comediantes. Sin embargo, el no ser profesionales de la risa no será impedimento para participar, pues algunos están convencidos de que haber vistos las primeras entregas de esta serie los ha expertos. Mario Aguilar, Juan Bertheau ‘Berth-Oh’, ‘El Macaco’, Fredy Lapizito y Sujin Kim ‘Chingu Amiga’, son algunos de los integrantes de esta nueva generación. Estreno: 8 de marzo

Ricky Stanicky (Prime Video)

Tres amigos inventaron a un Ricky Stanicky, amigo imaginario a quien echarle la culpa cuando algo salía mal. Veinte años después, habiendo dejado atrás la infancia, estos hombres siguen recurriendo a este ser inexistente como coartada cada vez que lo necesitan, pero nada dura para siempre. Sus parejas empiezan a sospechar y exigen conocer finalmente al famoso Sr. Stanicky, por lo que el trío se ve obligado a contratar a un actor en decadencia para darle vida a Ricky. Sin embargo, las cosas se salen de control. Estreno: 7 de marzo

Thanksgiving (Max)

Addison Rae y Patrick Dempsey protagonizan esta película de terror y misterio (estrenada en cines en noviembre de 2023) en la que el tradicional Día de Acción de Gracias se tiñe de sangre en Plymouth, Massachusetts, donde un misterioso asesino aterroriza a la comunidad con una serie de crímenes atroces. Estreno: 8 de marzo

SúperEllas (Canela.TV)

Esta serie animada sigue a Nelly y Lucía, dos mejores amias que se embarcan en un fascinante viaje histórico explorando las vidas de mujeres que han contribuido al enriquecimiento de la comunidad latina y siguen inspirando a generaciones. En los nuevos episodios, las protagonistas se sumergen en las vidas de figuras icónicas como la cantante Jennifer Lopez, la actriz Zoe Saldana, la exjugadora de Gabriela Sabatini y la hispana de mayor rango en la NASA, científica e inventora puertorriqueña, Olga González-Sanabria. Estreno: 7 de marzo

