Qué ver: 7 series y películas de estreno para ver desde casa

Los estrenos de esta semana en plataformas de streaming llegan cargados de acción, intriga y crimen, aunque también de música e ilusiones románticas. Jake Gyllenhaal se pone en la piel de un intimidante ex luchador de UFC en Road House, mientras que Kristen Wiig busca adentrarse a la alta sociedad en Palm Royale. Para los ‘swifties’ llega Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), y para quienes quieren ver las películas ganadoras del Oscar llega Anatomy of a Fall.

Road House (Prime Video)

Protagonizada por Jake Gyllenhaal, esta película sigue a Dalton, un ex luchador de UFC que intenta huir de su oscuro pasado y de su debilidad por la violencia. Dada su reputación, es contratado por la propietaria de un bar para proteger su negocio de una pandilla que trabaja para un jefe criminal. Los enfrentamientos contra este grupo aumentan, y Dalton descubre que el mundo en el que se ha sumergido es mucho más sangriento y peligroso que aquel en el que vivió en su carrera como luchador. Estreno: 21 de marzo

Palm Royale (Apple TV+)

Estelarizada por estrellas como Kristen Wiig, Ricky Martin y Laura Dern, y ambientada a finales de los años 60, esta serie gira en torno a Maxine Simmons (Kristen) y sus esfuerzos por pertenecer a la alta sociedad de Palm Beach. Esta mujer está decidida a hacer todo con tal y cruzar la, aparentemente impenetrable, línea que separa a los ricos de los pobres y hacerse de un lugar en un exclusivo y elegante club. Estreno: 20 de marzo

Mujeres Asesinas - Temporada 2 (ViX)

La segunda temporada de esta serie de antología presenta nuevas historias de mujeres con completamente diferentes, pero que tienen algo en común, fueron orilladas a tomar la peor decisión de su vida: asesinar. La violencia doméstica, la humillación y la manipulación también son factores compartidos por estos personajes, y elementos determinantes en su resolución de mancharse las manos de sangre. Estreno: 15 de marzo

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) (Disney+)

El momento más esperado por los ‘swifties’ llegó: el estreno de la nueva versión del largometraje Taylor Swift | The Eras Tour estrenado en cines el año pasado, la cual incluye cuatro canciones adicionales del concierto principal, las cuales no fueron proyectadas anteriormente, así como una colección de cuatro versiones acústicas inéditas. Estreno: 14 de marzo

Anatomy of a Fall (Prime Video)

Esta cinta francesa de 2023, que acaba de ganar el Oscar a Mejor Guion Original, es protagonizada por Sandra (Sandra Hüller, nominada al Oscar), una talentosa escritora alemana que lleva una vida aparentemente tranquila junto a su esposo y su hijo ciego en un pequeño pueblo en los Alpes franceses. La paz es interrumpida de golpe cuando el padre aparece muerto en la nieve. Este hallazgo derivará en una serie de eventos que pondrán en jaque a la familia, ¿fue acaso Sandra quien asesinó a su marido? El hijo es el único testigo y hablar supone un gran dilema. Estreno: 21 de marzo

Mano de Hierro (Netflix)

Este thriller español de seis episodios se desarrolla en Barcelona, y explora el mundo del lucrativo mundo del narcotráfico. Joaquín Manchado, dueño de una importante terminal en el puerto de la ciudad, conoce muy bien aquel negocio ilícito y sabe cuando alguien quiere importar una carga ilegal, pues para ello debe contar con su colaboración y el apoyo de su red criminal. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadena una guerra sangrienta. Estreno: 15 de marzo

Irish Wish (Netflix)

Protagonizada por Lindsay Lohan, esta comedia romántica sigue a Maddie (Lohan), una soltera que viaja a Irlanda para la boda de su mejer amiga, donde será dama de honor. Días antes de este viaje, pidió un deseo: encontrar al amor de su vida. Sin anticiparlo, se despierta en una realidad alternativa en la que al parecer su sueño se hizo realidad. Las cosas podrían parecer muy buenas, pero las cosas no resultan tal como ella las había imaginado.

Vídeo Relacionado: Mel B confirma que habrá reunión de las Spice Girls Loading the player...