Qué ver: 7 series y películas de estreno que estabas esperando

Netflix está a nada de estrenar una de sus series más esperadas: Griselda, ficción protagonizada por Sofía Vergara. Por su parte, Prime Video ha lanzado ya una nueva versión de uno de los justicieros más icónicos de todos los tiempos: Zorro, con un elenco encabezado por Miguel Bernardeu. También para disfrutar estos días hemos incluido en nuestra selección semanal algunas películas de suspenso y acción, así como series animadas, y documentales inspiradores.

Griselda (Netflix)

Esta miniserie de ficción, producida y protagonizada por Sofía Vergara, está inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa Griselda Blanco, ‘La Madrina’, la colombiana detrás de uno de los cárteles más poderosos de la historia, y quien puso de cabeza a Miami en los años 70 y 80. El elenco incluye a la cantante Karol G, quien hace su debut como actriz en esta esperada producción de Netflix. Estreno: 25 de enero

Zorro (Prime Video)

Estrellas como Miguel Bernardeu, Renata Notni y Sebastián Zurita encabezan el elenco de esta serie inspirada en el famoso justiciero enmascarado. La historia se desarrolla en 1834, cuando distintos grupos buscan controlar California: viejos colonizadores, el gobierno mexicano, los estadounidenses, los franceses y hasta oligarcas rusos. Las víctimas de esta lucha que parece no tener fin son los indios nativos, los trabajadores mexicanos explotados así como los inmigrantes de distintas razas y orígenes. Todos ellos encontrarán esperanza en un héroe milenario que ahora ha reencarnado en el joven Diego de la Vega. Estreno: 19 de enero

Sixty Minutes (Netflix)

Esta película alemana protagonizada por el joven actor Emilio Sakraya, sigue la historia de Octavio, un luchador de artes marciales mixtas quien se encuentra en una carrera contra el reloj: le quedan solamente 60 minutos para llegar a la fiesta de cumpleaños de su hija. El panorama podría parecer no tan serio, a no ser por el hecho de que, de no presentarse, podría perder la custodia de la pequeña para siempre. Decidido a conservar a su hija, renuncia a un combate para poder llegar a tiempo, sin imaginar que la persecución de unos criminales hará casi imposible su objetivo. Estreno: 19 de enero

The Woman In The Wall (Paramount) 19 enero

Ambientada en una pequeña ciudad ficticia, esta serie protagonizada por Ruth Wilson sigue la historia de una mujer llamada Lorna, quien sufre de episodios extremos de sonambulismo. Un día despierta y encuentra el cuerpo de una mujer en su casa. No tiene idea de quién es, y lo peor de todo es que no está segura de que ella no fue la responsable de su muerte. En su afán por descubrir lo que sucedió, se sumerge en una investigadora y sospechosa a la vez. Estreno: 19 de enero

Love on the Spectrum U.S. - Temporada 2 (Netflix)

Esta docuserie ganadora del Emmy ofrece un vistazo, revelador y emotivo al mismo tiempo, de la vida amorosa de personas con distintos grados de autismo, esto por medio de un formato de reality show. Nuevos y conocidos aspirantes se unen en la búsqueda de lo que todos desean encontrar: el amor. Estreno: 19 de enero

Rick and Morty - Temporada 7 (Max)

La nueva temporada de esta exitosa serie animada para adultos gira en torno a la incesante búsqueda de Rick Prime, quien logró escapar de la persecución del Rick principal de la serie. Cada episodio ofrece una aventura distintas llena de giros inesperados, así como las características parodias de películas. Estreno: 22 de enero

The Last Repair Shop (Disney+) 23 enero

Este cortometraje documental trata sobre un almacén en el centro de Los Ángeles donde un grupo, cada vez más chico, de de artesanos mantiene en buen estado más de 80 mil instrumentos musicales de estudiantes. Estreno: 23 de enero

