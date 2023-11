Alejandro Nones se sincera sobre el ‘Pacto de Sangre’ que hace a favor de la amistad

¿Estabas familiarizado con la historia o cómo es que te apasionas por Benjamín Vidal?

“No, realmente me invitan al proyecto, me cuentan un poco de qué va, me parece muy interesante y empiezo a leer capítulos, y sin duda, ha sido de lo mejor que he leído en. Fue imposible no dejar atraparme tanto por la historia como por Benjamín. Él es ese tipo de personaje que uno siempre sueña tener y que finalmente, pues está aquí en mi vida. Es un personaje sumamente profundo, sumamente complicado.

Este tipo de género a mí me gusta como espectador, pero también como actor, porque es vivir unos picos emocionales y unas situaciones muy extremas en las que, ahí es donde el ser humano resuelve como puede. Y encontrarme con un Benjamín que de entrada es un personaje tan positivo y ver cómo evoluciona y cómo a través del control de la calma emocional y de su nivel de madurez emocional, pues va resolviendo un poco la situación en la que se ven expuestos estos personajes”.