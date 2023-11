The Beatles nos llena de nostalgia con ‘Now and Then’, y Camilo estrena ‘Palpita’

The Beatles - Now and Then

A mediados de los años 70, cuando había pasado bastante tiempo desde la separación de The Beatles, John Lennon grabó un cassette con una serie de demos en su casa de Nueva York. Tras su muerte en 1980, su esposa, Yoko Ono, compartió esa cinta con los otros integrantes del grupo. Fue así que, en 1995, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison empezaron a producir tres canciones nuevas de The Beatles basándose en los bosquejos de Lennon. Dos de ellas pasaron a formar parte del repertorio de la banda: Real Love y Free As a Bird, pero la tercera no fue terminada. “Cuando empezamos a trabajar Now and Then era todo muy difícil porque la voz de John estaba escondida”, comenta Starr en un documental sobre la producción del último tema del grupo. “En el demo de John, el piano no se escuchaba del todo bien”, agrega McCartney. Los tres músicos empezaron a construir una canción, y Harrison grabó la guitarra, pero no podían aislar la voz de Lennon y separarla del piano. “Now and Then se quedó a la mitad del camino”, explica McCartney.

Emilia - mp3

Una cápsula del tiempo musical que reúne de manera impecable pop, R&B, dance y hip-hop con ritmos modernos, logrando una fusión perfecta en el estilo de Emilia. El álbum incluye cuatro temas que ya han sido lanzados como sencillos: “JAGGER.mp3”, “No_Se_Ve.mp3”, “Guerrero.mp3” y “GTA.mp3”. El álbum es una carta de amor a esa época, con emocionantes colaboraciones, incluyendo “La_Original.mp3” con su compatriota TINI. La canción captura la autenticidad de Emilia, celebrando su arte y versatilidad.

Camilo & Diljit Dosanjh - Palpita

El video, dirigido por Jon Primo y filmado en las afueras de la ciudad de Los Ángeles, es tan original como Palpita, con ambos artistas interpretando en medio de un desierto con una estética que fluye perfectamente con la fusión de ritmos, culturas y mensaje incluidos en el tema. En Palpita, Camilo valida una vez más que la música tiene el poder de unir, tocar fibras y crear conexiones entre las personas sin importar el idioma. La unión entre el español y el punjabi ha sido tan poderosa que la canción ya registra más de 11 millones de reproducciones a solo un mes desde su estreno.

Il Divo - A Merry Little Christmas

“Queríamos sorprender a nuestros fans con un EP especial navideño con los favoritos de las fiestas que tocaremos en vivo, en concierto, durante nuestro próximo A New Day Holiday Tour. Estamos emocionados de llevar alegría y buena voluntad al público en Estados Unidos con nuestras nuevas interpretaciones de canciones navideñas clásicas que tanto nos gustan”, aseguran los miembros del grupo.

Sael - H.10

El EP revela a un Sael reflexivo y orgulloso de su trayectoria y de sus raíces. En pocas palabras, H.10 es una carta de amor a su infancia. H.10 – el número de su casa en su natal Villa Mercedes, Argentina – se inspira en los años de adolescencia de Sael a través de su espacio creativo, una historia de esperanzas y sueños conectada a su EP debut (El Pibe Vol. 1), e incluso un cameo del héroe de su infancia, Batman. La portada, un homenaje a su hogar familiar, muestra la casa iluminada por una noche estrellada, proyectando una imagen de Sael en el presente y su versión más joven.

Pesado - A Chillar A Otra Parte

El sencillo cuenta con un video oficial que fue filmado en las ruinas de la Fabrica El Porvenir en Monterrey, NL, bajo la dirección Richo. Este busca transmitir y conectar a dos generaciones con una de las canciones más emblemáticas y favoritas de la carrera de Pesado, cautivando al público con una gran colaboración que tal vez nunca imaginaron posible.

Draco Rosa & Juan Luis Guerra - Esto Es Vida

El artista puso su corazón al describir la importancia de esta canción para él: “Las palabras no pueden expresar plenamente mi admiración y profundo respeto por uno de los más grandes compositores en español de nuestro tiempo, Juan Luis Guerra. No solo es un artista extraordinario, sino que también emite las cualidades de un ser humano excepcional, inspirando paz y personificando la gracia de un santo vivo, él es mi Jedí. Solo hay unos pocos individuos que tienen el poder de inspirarme a seguir escribiendo canciones, recordándome el privilegio de estar vivo y perseguir nuestra verdadera pasión. Juan Luis Guerra, con sus incomparables habilidades para escribir canciones y su talento musical en general, es una verdadera joya en esta industria...”.

Javiielo - Trust No One

Javiielo es emocionante para el panorama musical porque no solo tiene un gran rango de interpretación, sino que además en un gran rapero. Sus temas se anclan entre lo romántico y lo sensual (pero con gusto y finura) (Reggaeton Romántico); además de que puede rapear.

Tokischa - Candy

Candy, es una chica auténtica, arriesgada, irreverente, liberal y que ama los excesos. En el dembow de 2 minutos y 58 segundos, Tokischa se desplaza como solista con una descarga de adrenalina que se proyecta en la rapidez de sus rimas, las que pronuncia con la voz distintiva, que la ha dado a conocer en fronteras internacionales.

Osman - Cupido

Escrito por el mismo Osman y producido en colaboración con Milo Beat y JonyLams, Cupido es una innovadora fusión de cumbia argentina con un toque urbano, realzado por la distintiva voz Afro caribeña de Osman. El tema, que aborda el profundo mensaje del amor propio, proclama que Cupido lanza sus flechas con el propósito de enseñarnos a amarnos a nosotros mismos por encima de todo.

Marshmello - Sugar Papi

Trascendiendo a un reggaetón electrónico, el focus track del álbum Alcohol con Anuel AA fusiona siniestros sintetizadores con un melancólico ritmo de reggaetón, encapsulando perfectamente la habilidad innata de Marshmello para destacar cualquier género con un toque único. El reggaetón también está presente en Tusi con Lil Cake y Brray. En Super High, un tema con toques de trance, el rapero chileno Polimá WestCoast se sumerge en la fantasía electrónica de Marshmello, fusionando lo mejor de ambos mundos. “Say Woah!” presenta a la superestrella urbana latina Nicky Jam, que marca su presencia indiscutible en la fusión del reggaetón.

Llane - Licencia Pa Beber

Como una perfecta analogía, este tema es el corcho que destapa la champaña para celebrar los corazones rotos y muestra la esencia vaquera de Llane, una faceta que refleja su estilo y el lugar de donde viene. Producido por Dav Julca y Pablo Rodríguez, Licencia Pa Beber es el tercer sencillo del próximo y esperado EP del paisa, un trabajo musical que retrata las diferentes etapas del amor y que se estrenará en 2024.

Silvestre Dangond - Ta Malo

En su álbum, Silvestre entrega un trabajo concebido desde el amor y para hablar de amor, firmado bajo Sony Music. Un álbum de 15 canciones, con la inspiración de Silvestre junto a otros compositores. La producción es de Carlos Huertas Jr, Beto Urieles, Roland Valbuena y Silvestre Dangond. Mezcla: Carlos Huertas Jr, Álvaro Araújo y Sergio Andrés Cárdenas. Masterización y Dolby Atmos: Carlos Freitas, Classic Master USA. Estudios de grabación: Cucayo records, Handshake Music.

Arthur Hanlon - Legados Pop

El pianista Arthur Hanlon, conocido por su espíritu colaborativo y por sus éxitos en la música latina, se prepara para lanzar el segundo EP de su nuevo y ambicioso proyecto. Legados Pop, celebrando grandes éxitos del pop latino en impresionantes versiones instrumentales, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El primer sencillo del EP de seis canciones es Todo Cambió, el gran éxito del grupo mexicano Camila, esta vez interpretado por Arthur al piano, y con la artista pop mexicana-americana Mariangela en voz.

IZAAK ft. Luar L y Omar Courtz- Bonnie & Clyde

En esta canción, originalmente compuesta por iZaak y bajo la producción de Baru en Carolina, Puerto Rico, narra la historia de la icónica pareja Bonnie & Clyde. En esta historia, dos individuos demuestran su disposición a hacer lo que sea necesario el uno por el otro, sin importar las dificultades que puedan surgir en el transcurso de su relación. Este relato refleja cómo logran dejar atrás las opiniones del mundo exterior en su búsqueda de un amor apasionado e inquebrantable.

Sofía Reyes - Milamores

Un reflejo del viaje emocional de Sofía Reyes, que emerge de las profundidades del desamor y hace la transición a un lugar de crecimiento personal y resiliencia. Considerado como una parte B de su trabajo anterior, Mal De Amores, el álbum representa una nueva narrativa separada de sus trabajos anteriores, presentando una exploración transparente y transformadora de sus propias experiencias. Sofía creó el álbum desde un lugar de amor propio, más que de amor en pareja o del despecho; este disco representa una conversación con ella misma. Conceptualmente, se puede definir a la perfección como “Del Mal De Amores Nacen Los Milamores”.

Brray, Polima Westcoast y Pailita - Paralelos

Un himno que hará vibrar la pista de baile, pero también logra transmitir un sentimiento único que conecta con el alma del oyente. La canción narra la historia de cómo una noche intensa se transforma en algo excepcional cuando tienes a la persona adecuada a tu lado. No importa el lugar ni quién esté presente.

Lasso - Feliz por Ti

Esta canción, contrario a su repertorio habitual lleno de energía y un sonido más cercano al rock, echa mano de los elementos acústicos para construir un ambiente acorde a la letra, cuyos versos relatan la amargura de terminar una relación, pero con un mensaje para la persona amada: a veces es mejor decir terminar como un último acto de cariño para que ambos puedan crecer y estar en un mejor lugar.

