Camila Fernández regresa a sus raíces y hace un homenaje especial: ‘Mi abuelo siempre ha estado presente en todo’

‘Aquí Te Siento’ es un tema muy especial, pues está dedicado a tu abuelo, ¿qué sentimientos te provoca?

“Esta canción es muy especial, yo no la escribí, la escribió Marcela de la Garza. Es una canción súper bonita que ella escribió para su abuelo que era fan de mi abuelo. Cada que escuchaba esta canción lloraba, cuando la grabé lloré, cuando grabé el video lloré y hace una semana que tuve mi primera presentación en el Hollywood Forever, en Estados Unidos, en este festival del Día de Muertos, fue la primera vez que la canté esta canción y pues lloré también… Son muchísimos sentimientos, es una manera de agradecerle a mi abuelo también tantas cosas, porque pues también por él fue la idea de este álbum.

“Tenemos un amuleto en todos los videos que simboliza a mi abuelo porque cuando tenía una de mis primeras presentaciones fui a que me diera la bendición y me dice: ‘Sí, yo te voy a dar la bendición, pero mira te voy a dar este collar’, y era un collar que era un corazón en dos mitades pegadas. Me dice: ‘Es mi corazón con tu corazón, no se te vaya a olvidar que siempre voy a a estar ahí’. Yo amaba ese ese collar, yo nunca me lo quitaba, me lo quité una vez y se me perdió. Entonces volvimos a hacer mi equipo yo una como representación de este collar y es como el amuleto que sale… Como diciendo que mi abuelo siempre ha estado presente en todo”.