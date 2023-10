Anitta canta ‘Mil Veces’, Maluma soprende con ‘Procura’ y HA-ASH estrena ‘Yo Nunca, Nunca’

La música ayudó a Maluma a revelar la sorpresa más grande de su vida personal: ¡Va a ser papá! Y lo confirma todo en Procura. Anitta se sincera con el estreno de Mil Veces y Reik & Carin León unen sus talentos en El Correcto.

Maluma - Procura

En su parada de la gira en Washington D.C., el cantante y compositor colombiano y superestrella de la música latina global, Maluma, estrenó un emotivo y extremadamente personal video de su canción Procura de su recién lanzado álbum, Don Juan. Más allá de un nuevo sencillo, es el gran anuncio de Maluma y su pareja, Susana Gómez, quienes confirman los rumores de que van a ser papás. En el clip también dejan ver que tendrán una niña a quien llamarán Paris.

Anitta - Mil Veces

La canción habla sobre el ciclo de los malentendidos, rupturas y el regreso. El ciclo a menudo vicioso de las idas y venidas de algunas relaciones. El video oficial cuenta con escenas sensuales y una sorpresa: la aparición especial de Damiano David, vocalista de la banda de rock italiana Maneskin, como pareja romántica de la intérprete.

HA-ASH y Mar Lucas - Yo Nunca, Nunca

20 años de carrera y el dúo musical de las hermanas Hanna & Ashley no deja de reinventarse. Luego de lanzar una colaboración con Reik que hizo lagrimear a más de uno, Ha*Ash revive Yo Nunca Nunca, uno de sus temas más divertidos e irreverentes al que le dan nueva vida con el remix que lanzan junto a la cantante y creadora de contenido española: Mar Lucas. “Ya estamos en la última parte del año y no queríamos dejarles sin más música”, compartieron las hermanas que enloquecieron a sus fans con el anuncio de la colaboración. “Mar forma parte de una generación que admiramos mucho porque no teme hacer lo que más le gusta, ya sea en redes, en la música o donde sea. Creemos que se notó la buena vibra hasta en el video”.

Yovngchimi y Dei V - Tu$$i

La inventiva de los intérpretes con sus potentes versos se plasma en la letra de Tu$$i, que relata el deleite de pasar momentos especiales con esa persona que los ha conquistado y que corresponde al interés de disfrutar la vida. En sus estrofas presumen el orgullo de complacerla y la complicidad para vivir experiencias inolvidables.

Virlán García, Grupo Los de la O - Noruega

Acompañado por un video con una estética visual completamente novedosa, donde Virlán se acompaña por un sensual trío de bailarinas, Noruega nos sumerge en un mundo donde las guitarras norteñas y charchetas en síncopa se complementan con sintetizadores. Además, en esta nueva canción, Virlán se hace acompañar del grupo Los de la O. La letra de Noruega relata lo que significa conocer el éxito siendo muy joven, la importancia de enamorarse y de sortear los obstáculos, las caídas y las tradiciones de la vida.

Gente de Zona - Demasiado

El tema se enfoca en el orgullo de ser cubano y a través de la contagiosa voz de Alexander Delgado y Randy Malcom nos regalan una melodía de celebración y festejo de su cubanidad. El estribillo del tema no deja duda a la siguiente filosofía: “Y ahora estoy aquí…Viviéndome lo que me prometí… Cumpliendo lo que algún día soñé…Orgulloso de donde nací…Y donde me crié”, versa la canción.

Reik & Carin Leon - El Correcto

“Había que volver al punto de partida”, cuentan Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín. Compuesta por Julio Ramírez en colaboración con Pambo, Mauro Muñoz, Luis Miguel Gómez Castaño “Casta” y el propio Carin León, El Correcto explora el despecho de un buen: “Amiga date cuenta. Te dije que yo era el correcto”. Llevando al límite la máxima de clásicos de Reik como Yo Quisiera con sutiles sintetizadores y un sofisticado sonido de bajo eléctrico que proyecta finas texturas musicales.

Goyo - Tumbao

Goyo, en un ímpetu de introspección y autodescubrimiento, se sumergió en el estudio con el firme deseo de plasmar su propia historia en acordes y letras. “Estaba ansiosa por descubrir y compartir lo que realmente tenía que decir; buscaba un sonido genuino que resonara tanto en la tranquilidad del hogar como en el fervor de una discoteca”, comenta Goyo.

El Micha y Sam Diem - Descontrol

Muestra el estilo único de cada artista, creando una irresistible fusión de ritmo y energía. El Micha abre la canción con su distintivo flow, preparando el escenario para que la inconfundible voz de Lennox domine, infundiendo un potente sonido de dembow. El recién llegado Sam Diem no se queda atrás y aporta una entrega seductora mientras cambia sin esfuerzo entre el español y el inglés, llevando el tema a nuevas alturas.

Joonti - Dopamina

Joonti vuelve a mostrar su lado romántico, explorando cómo el amor se apodera de los sentidos y descontrola los corazones. Escrita por el mismo Joonti, la canción nos da una mirada íntima a sus reflexiones y emociones.

Rome y Lil Jou Jou - To-To

Esta canción representa una emocionante fusión de ritmos de Jersey Club y melodías latinas que seguramente hará que los oyentes se muevan al ritmo de su energía contagiosa. A diferencia de la mayoría de los ritmos de Jersey Club en la escena urbana latina de hoy en día, To-To es una versión más ligera y refrescante de este género nacido en Nueva Jersey. Esta canción es una invitación a la alegría y la diversión, y su ritmo uptempo se combina a la perfección con las pegajosas melodías proporcionadas por Lil Jou Jou.

Chicocurlyhead y Renee - Ahora o Nunca

Mezclado con un bajo vibrante y un tempo optimista, Ahora o Nunca nos recuerda que hay que vivir el momento. “Pa que le llegues, ahora o nunca, it’s now or never, ahora o nunca”, cantan ambos artistas, mientras Chicocurlyhead toma la decisión de ir a ver a su contraparte. La canción, producida por Tele (conocido por trabajar con Lizzo, midwxst, Tai Verdes, Ricky Reed), promete elevar las influencias pop del artista a nuevas alturas y mostrar otra cara de su incomparable capacidad para difuminar los límites entre géneros.

Lemuell y Jotaerre - Sakura

Una melodía cautivadora que explora la belleza de una mujer y la relación apasionada que mantiene con un hombre. La letra de la canción teje una narrativa intrigante, donde la misteriosa pareja se encuentra en un constante juego de ocultar su conexión ante los ojos del mundo. A pesar de las miradas curiosas y los murmullos de la sociedad, su atracción es tan intensa que, tras compartir unos tragos, ceden a la pasión y rompen con los prejuicios, entregándose a un amor prohibido.

Gabito Ballesteros y Natanael Cano - Lou Lou

En el corrido acústico, los cantautores mexicanos exhiben su excepcional destreza artística sobre intrincadas melodías de guitarra y melancólicos toques de trompeta. Cuidadosamente adaptado a los estilos musicales de Ballesteros y Cano, Lou Lou demuestra ser la fusión perfecta entre dos de los líderes más impactantes y destacados del género para la nueva generación de música mexicana.

Akapellah y Nach - Sucio

Este tema, que marca el primer adelanto de su álbum en 2024, promete emocionar a los amantes de la música y transmitir un mensaje poderoso sobre la urgente conciencia ambiental y la lucha contra la contaminación global.

Sael - En Preso

La canción pone en exposición la versatilidad innata del Pibe creando una vez más un tema que resuene con su audiencia global. Al ritmo de un reggaetón potente, la canción narra la historia del momento en el que uno se siente atado a una persona después de convivir con ella en persona vs. por plataformas sociales aun sabiendo que quizás esa persona no le corresponde al 100%.

Ovy on the Drums ft. Ovy on the Drums y Yandel - Gangster (PQFNEDG)

Ovy on the Drums llega con Gangster (PQFNEDG), una explosiva colaboración musical con el ascendente artista español Quevedo y el icono del reggaeton, Yandel. Esta colaboración promete llevar la creatividad y el talento al siguiente nivel y se convierte en un testimonio del compromiso de Ovy on the Drums de seguir innovando en el ámbito musical.

Alejo - Te Leo

“El Favorito de las Nenas”, ALEJO, lanza su más reciente sencillo y video musical, Te Leo. Esta canción profundamente personal explora los desafíos de equilibrar una carrera artística floreciente con asuntos del corazón. Desde el primer verso, ALEJO establece el tono de la canción expresando: “Yo tengo más ganas de ti que del dinero, pero con un par de pesos te llevo hasta el cielo, ya no puedo janguear por culpa del joseo, pero lo dejo a un lado si esta noche te veo”. Un mensaje que sin duda resonará con los fanáticos a nivel mundial.

Aldo Ranks - Billete en Flores

Un tema renovador que promete llevar a los oyentes en un viaje musical a través de la fusión del mambo y afro beat, enlazados con una jocosa historia que empodera a la mujer, esta nueva propuesta musical demuestra la versatilidad y creatividad de Aldo Ranks, quien ha sido reconocido por su impacto en la música latina y sus innovaciones sonoras. Ahora, el cantautor panameño, quien ha colaborado en la composición de temas como Perdóname, abre camino a una renovada área musical con Billete en Flores; y está listo para dar un toque moderno a las influencias musicales que dieron forma a su carrera a nivel mundial, sin perder la esencia que lo caracteriza.

Draco Rosa - Life After Vida

El lanzamiento de Life After Vida significa un nuevo capítulo en la carrera de Draco Rosa, con planes para un nuevo álbum de estudio y una gira internacional para el 2024, que comenzará con un concierto el 21 de octubre en el renombrado Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como “El Choli”. Draco compartió sus pensamientos sobre el proyecto, afirmando: “Revisitar estas canciones, que tienen un profundo significado personal y que se interpretaron en un momento crucial de mi vida, fue un proceso de sanación y satisfacción personal. Espero que evoque emociones similares en todos los que escuchen”.

Carin León y BorderKid - Por la Familia

La canción y el videoclip honran las profundas raíces mexicanas compartidas por León y el piloto de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez. Por la Familia se centra en una nueva etapa de la vida, en la que decide liberarse del pasado y alejarse de las personas que nunca estuvieron a su lado, que nunca creyeron en él y que ya no aportan nada a su vida.

Dayme Arocena con Rafa Pabon - Suave y Pegao

La canción es un adelanto del primer álbum de Dayme en cuatro años, producido por Eduardo Cabra (Calle 13), ganador de múltiples GRAMMY. Daymé se mudó recientemente a Puerto Rico después de pasar 5 meses grabando con Cabra en su estudio. Dayme está increíblemente inspirada por su nuevo hogar y su sonido se ha transformado por completo. Dayme comparte: “Suave y Pegao me llegó en un sueño, la misma noche en que descubrí que hay músicos de reguetón que escuchan rumba. Venimos de la misma matriz”.

