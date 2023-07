Karol G se pone reflexiva en ‘S91’ y Billie Eilish se suma a la Barbiemanía con ‘What Was I Made For?’

Seguimos disfrutando del verano y los días libres con temas que prometen quedarse en la memoria y la pista de baile, como S91 de Karol G o Noche Pasajera II de Roa & Jay Wheeler. Jotaerre estrena Luna Azul en Tokyo y Billie Eilish vive en un mundo de muñecas en What Was I Made For?.

Karol G - S91

Karol G está enfocada en su propio crecimiento personal y lo demuestra en esta nueva canción que acompaña de reflexiones en las redes sociales: “Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones… es cuestión de la tranquilidad, de calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos”, expresa. Y sobre este tema, cuyo video la muestra nadando entre tiburones, agrega: “Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces sólo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor🤍 Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”.

Billie Eilish - What Was I Made For?

Con la Barbiemanía a punto de estallar, Billie Eilish se suma a los artistas que ponen su toque en la banda sonora de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds, Barbie. La intérprete no sólo lanza el sencillo What Was I Made For?, sino que lo acompaña con un video en el que luce como toda una muñeca.

Roa & Jay Wheeler - Noche Pasajera II

Esta primera y muy esperada colaboración, donde Wheeleraporta con sus potentes vocales fusionado con el estilo de Roa, viene después de que Roa y Jay Wheeler subieron teasers en las redes sociales, ¡haciendo que los fans pidan que lancen el tema ya!

Myriam Hernández - Nos lo Hemos Dicho Todo

Este es el primer sencillo de lo que será su nuevo álbum, el #11 de su carrera y el tercero que lanza en el último año tras el éxito de Sinergia y la grabación del disco especial Nuestra Navidad. “Nos lo hemos dicho todo” es una canción que está dedicada a un amor consolidado que asume sus diferencias “Discusiones inmaduras nos hicieron ver el lodo… Nuestras prendas más oscuras”, una composición hecha para la maravillosa voz de Myriam Hernández que no deja de sorprender, siempre fiel a su código femenino y romántico, que además prepara un nuevo espectáculo en vivo con el que recorrerá 13 países.

Jotaerre - Luna Azul en Tokyo

Un trabajo que nos acerca a su universo personal y sintetiza el camino ascendente que el artista viene demostrando a través de su prolífico repertorio musical. Este nuevo material musical posiciona a Jotaerre como uno de los exponentes más destacados de la nueva ola de la música urbana.

Anuel y Quavo - Baby

Un tema escrito de manera auténtica y personal por los propios intérpretes, agregando un toque especial a la canción. Esta colaboración marca la primera vez que Anuel y Quavo trabajan juntos, demostrando que la música trasciende las barreras idiomáticas.

Doxxis - Indecisa

Una canción inspirada en una historia real que aborda las dificultades y malentendidos que surgen en una relación debido a la intromisión de un tercera. La canción relata cómo una amiga inventa chismes y difunde falsedades con la intención de separar a la pareja, ya que ella misma tiene sentimientos y está enamorada de uno de los integrantes del dúo. A pesar de los esfuerzos de esta amiga por convencer a la chica, el amor y la perseverancia del joven logran vencer las adversidades, permitiendo que la relación se restablezca y continúen su historia juntos.

De La Ghetto y Myke Towers - Me Dijeron

Dirigido por el talentoso Truviews, el video musical de Me Dijeron se sumerge en un mundo de sensualidad, entregando imágenes impactantes que cuentan una historia de infidelidad y traición. La producción resalta la narrativa de la canción, capturando la esencia de las letras con una estética visual impresionante. Pero eso no es todo: el lanzamiento del video musical coincide con el esperado estreno del nuevo álbum de estudio de De La Ghetto, titulado GZ. Esta producción discográfica independiente consta de 12 cautivadoras canciones que exploran diversos géneros urbanos, como el Trap, el R&B, Hip Hop, reguetón y el género alternativo.

Tiago PZK - Asqueroso

En su nuevo sencillo, Asqueroso y el video que lo acompaña, Tiago PZK nos deja conocer a su personaje alterno, Gotti, un astuto callejero que se apodera de la pista y deja a todos enganchados y extasiados en un #perreoasqueroso. En esta nueva entrega, vemos una propuesta mucho más arriesgada y descarada que invita a disfrutar de la música y la fiesta de un reggaetón más oscuro y pegadizo que sin duda será un éxito. El vídeo, producido por Anestesia, se rodó en dos días en Buenos Aires y en la trama vemos a la protagonista discutiendo con su novio. Hastiada de la pelea, escapa repentinamente del dramático encuentro y se sumerge en la noche de Buenos Aires, en donde Tiago PZK está poniendo a bailar a todo el mundo.

Sofía Valdés - Easy

Mezclando la calma del downtempo con un toque de dark-pop, la artista panameña expresa la profunda frustración de intentar encontrar un hogar en un nuevo país. Este tema se encuentra a lo largo de su próximo EP Silvia, que documenta las emociones extremas que Valdés experimentó al emigrar a los Estados Unidos. Silvia, que lleva el nombre de su bisabuela Silvia De Grasse, una famosa cantante panameña que actuó con Louis Armstrong.

Ryan Castro & Peso Pluma - Quema

El hit del verano de Ryan Castro que muestra el impacto de ambos artistas como fuerzas globales en la música y la cultura. El vídeo, rodado en Guadalajara, México muestra la química única y amistad entre Peso Pluma, quien ha dominado las listas de éxitos durante varias semanas con la canción de Reggeaton La Bebe (Remix), y Ryan Castro.

Yami Safdie y Álvaro de Luna - Demasiado

Una balada que trata sobre las inseguridades que pueden surgir en una relación. Por un lado, los versos de Yami hacen referencia al apego ansioso donde uno siempre está necesitando al otro. Mientras que Álvaro canta desde el lugar del apego evitativo, donde al contrario uno muestra un poco más de distancia. “Habla sobre la vulnerabilidad e inseguridad de mostrarle ese costado al otro en una relación, y todos esos miedos que pueden surgir incluso con una relación sana” comentó Yami.

La Mau - Tekilita

La talentosa cantautora venezolana, La Mau, enciende el verano con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Tekilita. Un tema fresco que fusiona ritmos pop, afro-latino y urbanos para crear un sonido pegajoso que pondrá a todos a bailar. Tekilita es un tema sensual que relata la historia de seducción entre dos personas que se están conociendo y cuyas emociones se apoderan de ambos.

Enrique Bunbury - Desaparecer

Desaparecer es una de las canciones centrales de Greta Garbo, el nuevo disco de Enrique Bunbury. Aglutina algunos de los temas recurrentes del álbum y nos muestra al cantante en sus momentos más vulnerables. El music video, dirigido por Jose Girl y Sergio Abuja, se rodó en 16 mm, en una histórica mansión encantada de principios del siglo XIX, en Los Ángeles. Al piano, el cantante viste de nuevo el traje del Tour del 35 Aniversario, que quedó truncado y cancelado en mayo de 2022, como símbolo del período que inspiró gran parte de las canciones de Greta Garbo.

Diego el Cigala - Desahogo

Este cautivador bolero es un cover del icónico éxito originalmente interpretado por el brasileño Roberto Carlos y El Cigala le imprime su distintivo estilo creando una experiencia musical única, de la mano del talentoso pianista y productor Jaime Calabuch. Reconocido por su versatilidad y por su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, el artista se sumerge en el mundo del bolero, convirtiendo esta canción en una nueva joya, aportándole su propio toque artístico y resaltando la belleza atemporal de la composición.

Noriel - Loco Mío

El dinámico tema celebra la amistad, las fiestas y el pulsante ritmo de las noches latinas. Siguiendo el estilo característico de este reconocido artista de la música urbana en español, la canción se acompaña de un cautivador vídeo musical que ilumina el talento y encanto único del artista.

Christian Alicea - Bendiciones Mame y Pape

El tema es una carta de amor y agradecimiento de Christian a sus papas quienes lo han influido y apoyado mucho en su carrera musical tanto como en su vida personal. Y desde que salió su álbum Yo, el no para de subir en los music charts.

