‘The Horror of Dolores Roach’, lo nuevo de Prive Video, donde el terror, el crimen y las empanadas son protagonistas

Háblanos acerca del personaje de Dolores...

A Dolores le han robado 16 años de su vida, ha estado en la cárcel. Es una expresidiaria, no encuentra trabajo y no tiene dinero. Ella no tiene familia ni amigos, no tiene a nadie. Cuando regresa a su barrio, descubre que este ya está gentrificado; ella está como ‘¿qué demonios pasó aquí?’. Hay estudios de yoga, hay perros en cochecitos... no es el Washington Heights que ella recuerda. El único lugar que aún sigue ahí es Empanada Loca. El dueño, Luis, ahí sigue. Cuando ella se fue, él era solo un niño, ahora ya es un hombre adulto y ellos se encuentran, se ayudan porque los dos están perdidos y no tienen a nadie más en el mundo. Así que ella está saliendo de prisión tratando de entender qué pasa; ella es una sobreviviente.