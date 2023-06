J Balvin lanza ‘En Alta’, Anitta ‘Funk Rave’, y Rauw Alejandro se une a Bizarrap en ‘Baby Hello’

¡¡Llegó el verano!! Y los artistas dan el banderazo con nuevos temas que nos pondrán a bailar y que se convertirán en éxitos que podrás escuchar en cada fiesta. Como Bizarrap con Rauw Alejandro que estrenan Music Sessions #56 y Baby Hello. Anitta pone el ritmo con Funk Rave mientras Bad Gyal, Tokischa y Young Miko nos traen Chulo Pt.2. Camila estrena Fugitivos y J Balvin, Quevedo, YOVNGCHIMI y Omar Courtz se unen para En Alta.

Anitta - Funk Rave

El tema muestra a la icónica artista conectando íntimamente con sus raíces. Esta vez, se inclina por el funk brasileño, actualizando un estilo clásico para la nueva generación.

J Balvin, Quevedo, YOVNGCHIMI, Omar Courtz - En Alta

J Balvin no dejará pasar el verano sin una canción en las pistas de baile. El colombiano une su talento al de Quevedo, YOVNGCHIMI y Omar Courtz para lanzar su segunda canción en el año, lo que tiene muy emocionados a sus fans luego de una notoria ausencia en las redes sociales. “En Alta es una fusión electrónica y trap sobre buena gente, vibra positiva y vivir la vida al máximo. Los cuatro artistas trabajan mano a mano con la producción de Hear This Music para evocar una sensación de placer y felicidad de Universal Music”, expresan sobre la canción.

Camila - Fugitivos

Con el espectacular y muy esperado video oficial de Fugitivos, Camila, deja contundente mensaje: Dejar el pasado atrás, sanar heridas y volver a comenzar creando lazos fuertes como lo es el amor. “El amor es algo que nos interesa mucho y ha sido fundamental en todos estos años del grupo. Por eso este video es algo muy especial”, asegura el grupo. “Queríamos que representara todo lo que Fugitivos significa para nosotros: un bálsamo para seguir adelante, para dejar el pasado atrás”, expresan.

Bad Gyal, Tokischa y Young Miko - Chulo Pt.2

Junto a la cantante de dembow, Tokischa, Bad Gyal lanza la esperada continuación Chulo Pt.2; también acompañadas de la artista de trap emergente Young Miko. El tema lleva el éxito original de Bad Gyal a nuevos niveles, dando como resultado un himno de verano empoderador que promueve la autoexpresión, autenticidad y la sensualidad de las mujeres.

Greeicy - Yeliana Capítulo 2 (I Try for You + Química)

Consta de dos grandes canciones I Try for You y Química. Estos dos lanzamientos vienen después de que GREEICY presento a su alter ego YELIANA, que captura la sensualidad que solo las mujeres pueden transmitir, y desde la perspectiva de Yeliana, hablan de los sentimientos complejos que podemos encontrar.

RMAND - Xplicit Content

El artista emergente que ha escrito para reconocidos artistas como Cardi B, Rauw Alejandro, Anuel, entre otros y Posee un estilo único con una fusión de ritmos y sonidos, incorporando elementos del R&B, Reguetón, música americana y trap caribeño lanza su nuevo sencillo y video.

Rauw Alejandro & Bizarrap - Baby Hello

producto de una poderosa colaboración con Bizarrap, el prodigioso productor argentino. La letra de la canción, muy provocativa, se fusiona con un ritmo electrónico trepidante que nos transporta al origen de la música EDM y los legendarios ‘raves’ de la década de los 90s. La canción se presenta como la contraparte perfecta de BZRP Music Session #56, lanzado esta semana, reafirmando una vez más la habilidad de Rauw Alejandro para mantener a su público siempre al borde de la expectativa, ansiosos por cada nuevo giro en su dinámica carrera musical. Este estreno viene acompañado de un video musical, con unas rastas que evocan a un verano en la playa de saturno, Rauw Alejandro logra unir a terrícolas y extraterrestres en la superficie de la luna. El video garantiza un ambiente nocturno de emoción y euforia, reflejando la energía de la canción.

Nicki Minaj e Ice Spice - Barbie World

El Barbie Effect sigue fuerte este verano con el próximo estreno de la cinta Barbie, para la que varios famosos se reunieron en el soundtrack, entre ellos Nicki Minaj en colaboración con Ice Spice para hacerte recordar aquella canción de Aqua (que también se unen al furor) de los años 90s.

Noel Schajris - Qué Bonito

El video de Qué Bonito fue grabado en Los Ángeles y en numerosos sets de filmación de Hollywood, así como en el desierto de California, junto con los otros seis capítulos de la miniserie #Siemprelosupe. Noel Schajris propuso la idea de realizar una serie de ficción musicalizada con las canciones de su exitoso álbum recién lanzado, #Siemprelosupe; la cual narra la historia de dos jóvenes que luchan por su amor en medio de la violencia y rivalidad de las familias farmacéuticas más peligrosas de la ciudad. Es una historia de mafia, secretos y venganza que dejará a los espectadores sin aliento.

Piso 21 & Nicky Jam - Déjalo en Visto

El tema muestra a Piso 21 y Nicky Jam tejiendo una historia sobre lo que es estar en dos relaciones al mismo tiempo desde la perspectiva de ser el “otro” amante. Sobre melodías sensuales y un hipnotizante ritmo de reggaeton, los artistas ruegan a sus amantes que se olviden de su comprometida relación y disfruten del presente juntos, dejándose llevar por el deseo mutuo.

Tiago PZK & Marshmello - Como Yo :(

En Como yo :( encontramos a un Tiago PZK enamorado, que recuerda a una amante del pasado mientras canta, “Nadie va a quererte como yo te quise, puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo… no sentirlo como yo”. Marshmello muestra su habilidad innata para crear música que no sólo exhibe su pericia musical, sino que consolida aún más su estatus como uno de los artistas más solicitados y polifacéticos del mundo. Sobre ritmos pop de ensueño y una percusión optimista. Una mezcla perfecta entre melodías melancólicas y producción nostálgica.

Conep y Jon Z - La Nevera

El sencillo, busca remontar a la fanaticada al ya distintivo y peculiar estilo que convirtió a Jon Z en un precedente de su generación, pero ahora, con un toque fresco y vanguardista que le agrega Conep. “Poder estrenar este tema en colaboración con Jon Z significa mucho para mí y creo que también para el futuro del género con el que ambos nos sentimos identificados y donde nos hemos desarrollado a través de los años. Espero que la gente se lo disfrute y se lo vacile porque esa es mi intención cuando hago música, que el público se divierta”, expresó Conep.

Los Aptos - Descifrar

Procedentes de Fort Wayne, Indiana, en el transcurso de unos pocos años, Los Aptos ya han causado un profundo impacto en la escena musical regional, ofreciendo un sonido de vanguardia que sirve como telón de fondo convincente para contar historias sobre la vida y el amor, al tiempo que rinde homenaje a sus raíces culturales. Ahora el innovador grupo regresa para emocionar a sus fans una vez más, esta vez con su esperado nuevo álbum Descifrar. El álbum también incluye el último sencillo de Los Aptos, Hace Mucho Tiempo, que captura la esencia única del estilo original del trío y fusiona su pasión por la música mexicana con una sensibilidad pegajosa y moderna.

ELYSANIJ ft. Ñengo Flow - Sin Sentimientos

La canción refleja la evolución artística de ELYSANIJ al expresar su independencia de los vínculos románticos. Con la colaboración de Ñengo Flow, una figura destacada en la industria musical, la canción promete convertirse en un favorito instantáneo entre los seguidores de la música urbana. Creado originalmente hace más de dos años, este esperado sencillo ha generado expectativas desde el año 2020.

Yahritza y Su Esencia - Qué Agonía (Remix)

La canción, interpretada originalmente por Yuridia y Aguilar, fue un éxito rotundo. El remix surgió a raíz de que Yahritza cantará la canción en un post de TikTok que se hizo viral y llamó la atención de los artistas y de miles de fans.

Oliva - Ser

La talentosa cantautora colombiana-española Oliva lanzó hoy su segundo EP titulado Ser, que explora las aventuras en el amor y el desamor de una joven mujer, con una poderosa presencia de sus influencias caribeñas, a la que suma su reconocida y única versatilidad sonora. “Este álbum es un antídoto al dolor, para sanar y florecer mientras se baila. Es una sobredosis de sabiduría femenina y un compilado de historias personales envueltas en raíces caribeñas con influencias de géneros como dancehall, amapiano y afropop”, expresó Oliva.

Jorkan - Italy

“Es una canción basada en las marcas lujosas de Italia, tales como Gucci, Milano, Louis Vuitton. Es la segunda parte de Alberto Navarro, canción que sigue el estilo trap. La idea es mostrar una evolución con estas dos canciones, con ese cambio y crecimiento pude comprar en estas marcas. Quiero demostrar que todo lo que consigo es en base a mi trabajo y esfuerzo, mis progresos dan sus frutos”, dice Jorkan.

Zulia - No Te Amo Igual

El tema viene acompañado de un videoclip que sirve de continuación a Euterpe. Los dos temas se complementan, ya que el primer sencillo de esta serie de dos partes detalla el amor y la admiración, mientras que la segunda parte, No Te Amo Igual, es un tema que refleja la experiencia de un desamor.

María Becerra - Corazón Vacío

El coro fue adelantado en las redes sociales hace meses y rápidamente se volvió viral en múltiples plataformas, creando una gran anticipación para el lanzamiento de la canción. La canción es un testimonio de la versatilidad artística de Maria y de su notable capacidad para establecer conexiones emocionales con sus seguidores a través de la música. Una vez más, ha elevado el listón al aventurarse ligeramente fuera de su zona de confort en cuanto a composición se refiere.

ØMG - Una Vida Entera

El talentoso cantautor y productor venezolano ØMG ha lanzado su esperado EP debut titulado 333. El EP muestra el estilo musical único de ØMG e incluye el éxito Playa Sola, junto con otras tres cautivadoras canciones: A ciegas, Media Luna y Una Vida Entera. Todas las canciones del EP fueron escritas y producidas por ØMG en colaboración con su hermano Omar Alejandro García. El lanzamiento estuvo acompañado por el estreno del video de Una Vida Entera.

Vale M - Última Lágrima

Una canción que celebra la determinación de dejar atrás una relación que no funcionó. Con su melodioso registro vocal, en Última Lágrima Vale M promueve un himno de empoderamiento en el que el amor propio va por encima de cualquier anhelo de reconciliación de parte de quien no la supo valorar. “Lo que sentí por ti se fue y no pude evitarlo más / Porque anoche derramé mi última lágrima”, canta con firmeza. Con vistosos escenarios de la naturaleza que incluyen deslumbrantes tomas costeras y espectaculares campos, el video filmado en Manatí, Puerto Rico, presenta a la protagonista de la historia decidida a disfrutar su nueva etapa, feliz y presumiendo su sensación de libertad, mientras su antiguo amor se proyecta frustrado de saber que ya no hay marcha atrás para una nueva oportunidad.

Chicocurlyhead - Conejita

El sencillo exhibe las habilidades camaleónicas de Chicocurlyhead de mantener su distinguida esencia viva y próspera dentro de cualquier género como un verdadero artista versátil y meticuloso. Sobre un sensual afrobeat con toques suaves de reggaeton, la maravilla urbana marca el tono y la identidad del tema mientras lanza versos ingeniosos y tentadores que invitan a los fans a bailar durante todo el verano. A través de las escenas del video, dirigido por Santiago Uribe, vemos un conejo peculiar, que representa la encarnación del anhelo, mientras emprende un viaje extraordinario en los cautivadores paisajes de Medellín, Colombia. El video nos transporta al emocionante recorrido de la búsqueda de amor del conejo en territorio inexplorado.

Ana Mancebo - Pakete

Una canción que se desprende de su más EP Naturali. Un reggaeton melódico con toques de trap, personifica el verdadero significado de abrazar la propia sensualidad justo a tiempo para el verano. Es una refrescante y dinámica colección de cuatro canciones centradas en una fusión de varios ritmos trap que está llamada a causar sensación este verano.

