Hadonais Nieves, la venezolana que pasó de cantar en el metro a triunfar en ‘The Voice Chile’

El mundo está lleno de talento que solo espera a ser encontrado, y al menos en el caso de Hadonais Nieves, el suyo ya fue descubierto. Dueña de una impresionante voz, esta venezolana se convirtió el pasado 15 de junio en la ganadora de la segunda temporada del reality The Voice Chile (Chilevision). Su apasionada interpretación del tema Él Me Mintió, de Amanda Miguel, en la final hizo vibrar al público y consolidó su triunfo en el reality de talento, convirtiéndose en la primera extranjera en lograrlo.

Hadonais tiene 25 años, y es originaria de Tinaquillo, pueblo ubicado en el estado de Cojedes, Venezuela. Empezó a cantar desde muy pequeña, y durante su adolescencia estuvo en el coro de la iglesia. Su llegada a Chile es medianamente reciente, pues ocurrió en 2018 y debido a razones de fuerza mayor. La joven estaba embarazada de Luciano, su segundo hijo, y necesitaba administrarse una vacuna debido a un problema genético, y este medicamento no estaba disponible en su país, por lo que puso rumbo en tierras chilenas.

Instalada ya en Chile luego del nacimiento de su bebé, las cosas no fueron fáciles para ella, pues estaba prácticamente sola con sus dos hijos al haberse separado de su pareja, y además en un lugar lejos de su hogar. Sin embargo, logró salir adelante trabajando duro, incluso apenas unos días después de haber dado a luz.

La joven madre echó mano de su privilegiada voz para llevar el sustento a casa, y comenzó a cantar en la calle y en el metro. De hecho, ‘El Puma’ Rodríguez, quien fue su coach en The Voice Chile, mencionó los comienzos de Hadonais al felicitarla por su triunfo. “Una historia sacada de un cuento de hadas, una muchacha que cantaba en las calles y en el tren en Santiago de Chile fue la ganadora del Equipo Puma en The Voice Chile”, escribió el cantante en su Instagram.

“La música ha sido un sostén para mí en muchas situaciones... la música ha sido parte de mi vida en momentos difíciles”, comentó la joven en entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio.

Su vida ha dado un giro de 180 grados

En la misma entrevista, Hadonais habló del cambio tan radical que ha dado su vida raís de su triunfo en el reality de talento, y es que además del premio de 20 millones de pesos chilenos (más de 24 mil dólares) se ha ganado un contrato con el sello discográfico Universal Music.

“Yo iba tras un sueño con un propósito específico, pero jamás me imaginé que iba a ser de tal magnitud. En ese sentido, después de venir de muchos procesos difíciles, de poner en pausa mi carrera, de intentar abandonarla, también por muchas vicisitudes y que después, reencontrarme con la música me traiga este premio para mí ha sido algo demasiado gratificante y me recuerda que es importante tener paciencia ante cualquier situación porque las cosas van a llegar”, expresó.

Hadonais quiere seguir compartiendo su canto

Cuestionada por el medio chileno Página 7 sobre sus planes para su jugoso premio, la joven cantante tiene claro que quiere disfrutar y celebrar con los suyos. “En este momento, saldría con mi familia a comer algo, a disfrutar, a celebrar el proceso, todo lo vivido. Eso sería lo primero que haría, una inversión sentimental”, comentó.

Además, admitió que por ahora sigue procesando todo. “Es nuevo para mí, porque yo estaba cantando en el Metro, no tenía nada que ver con sellos discográficos. “Me dieron esta oportunidad y tengo que procesarla, para saber qué se viene, porque ni yo lo sé. Quiero llevar mi canto por muchos lados, crear canciones y hacer conciertos”, adelantó.

