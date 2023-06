Steve Aoki se une a Ángela Aguilar y Emilia nos conmueve con canción dedicada a papá

Con las temperaturas altas se antoja un tiempo de relajación y con música nueva sabe mucho mejor. Esta semana Steve Aoki sorprende con su colaboración junto a Ángela Aguilar en Invítame un Café. Sebastián Yatra colabora con Manuel Turizo y Beéle en Vagabundo; y Emilia nos conmueve con Guerrero.mp3, canción dedicada e inspirada en papá.

Sebastián Yatra - Vagabundo

Yatra cuenta con la colaboración de sus compatriotas colombianos Manuel Turizo y Beéle en un alegre sencillo de verano al ritmo del merengue llamado Vagabundo. La canción compuesta por Yatra y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las ex-parejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar: “Puedes salir con cualquiera nanananana, pasarte en la borrachera nanananana, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Sebastián.

Emilia - Guerrero.mp3

Un tema en el que desnuda su alma en una carta abierta dedicada su padre por el difícil proceso que atravesó en su lucha contra el cáncer. En la poderosa balada, la impresionante voz de Emilia emociona con estremecedoras palabras que describen lo que sintió en esa etapa de incertidumbre. “Casi te perdía, me aferré a ser fuerte y le recé a Dios para no perderte. Si te faltan fuerzas yo te doy las mías. Sos mi superhéroe o eso yo creía”.

Steve Aoki & Ángela Aguilar - Invítame un Café

Inspirado en el inmortal clásico de Rocío Durcal, La Gata Bajo la Lluvia, el reconocido artista y productor Steve Aoki nos sorprende una vez más con una inesperada colaboración con la cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar. Esta colaboración única muestra la versatilidad de dos de los artistas más distinguidos en sus respectivos géneros, fusionando elementos de la música regional mexicana con la innovación y el estilo distintivo de Steve Aoki. El resultado es un éxito vanguardista y adictivo que transforma elementos de esta canción clásica y la lleva a nuevas alturas.

Seven Kanye - Bien X Vos

En colaboración con Robleis, es un tema que conectará con muchos oyentes, ya que emite el mensaje de una relación que no es recíproca. Transmitiendo emociones dolorosas de una relación unilateral, el vídeo musical enseña la importancia de ponerse a uno mismo primero.

Nio García - Cumbia

Lo más especial de Cumbia radica en su significado emocional, ya que fue seleccionada como el próximo gran éxito de Nío García por el talentoso Flow La Movie, antes de su trágica muerte. Este gesto ha inspirado a Nío a comprometerse plenamente en la promoción de Cumbia, buscando honrar la memoria de su querido amigo y llevar su legado más allá. “Nada me llena de más emoción que presentar Cumbia, un tema que significa mucho para mí. Flow La Movie creyó en mi talento y quiero hacerle justicia a su visión. Con dedicación y pasión, quiero compartir este hit con mis fans, llevándolos en un viaje musical lleno de alegría y conexión”, expresó Nío García en relación al lanzamiento de la canción.

Kurt - Diosa

Apoyado por un ritmo veraniego que de inmediato nos transporta a paisajes de arena y sol, KURT consigue escribir una melodía que de inmediato se anota como la canción de esta temporada, pues Diosa resulta tan contagiosa como gozosa: a medio camino entre la electrónica a la Ibiza y elementos del funk brasileño, el intérprete mexicano nos lleva amablemente a la pista de baile.

Boza - Sin Sol

Sus viajes en tren por Europa, una noche en la playa de Barcelona y caminar por las calles de Italia y España, fueron la inspiración de la estrella internacional panameña Boza. Cada experiencia, diálogo con la gente natural de ambos países y la música que escuchó en Europa marcaron el punto de partida para crear su esperado nuevo álbum, Sin Sol.

Catalyna - No Te Quiero Más

Una cautivadora mezcla de géneros, comenzando con una melodía alternativa y evolucionando hacia un ritmo urbano envolvente. La canción relata la historia de una persona agotada por una relación tóxica y lista para liberarse de ella. Como una continuación natural de su exitoso sencillo anterior, Fili, Catalyna demuestra su madurez artística y su capacidad de conectar con su audiencia a través de su autenticidad.

Sebastián Esquivel x El Padrinito Toys - Prendo un Gallo

El sencillo narra la vida cotidiana en México, un tema por el cual Sebastian ha logrado conectar con su público. El impacto de la nueva composición se perfila como su próximo éxito, ya que contiene la verdadera esencia de la música mexicana con toques de trombón y ese estilo de corridos modernos, un sonido que ha sabido dominar con habilidad y con el que se ha ganado un gran número de seguidores.

Alex Rose - Frío

Frio es la representación perfecta del estilo artístico de Alex, uno que transporta a los oyentes a sus sonidos iniciales. El tema comercial integra pensamientos llenos de sensualidad sobre el deseo de reconciliarse con un amante del pasado: “Sabes que yo estoy loco de verte pero no te consigo tengo frío, ven y caliéntame yo solo quiero contigo, dime donde estas que quiero verte”.

Farruko - Pasa_Je_Ro

Con letras profundas y poderosas que nuevamente invitan a disfrutar cada instante de la vida con lo que se tiene, así como lo hizo con su canción Viaje. El video oficial acompaña el mensaje con visuales claros de espiritualidad y transformación que cautivarán a sus seguidores, sin dejar de lado su esencia urbana, esa combinación única y genuina, muy propia de Farruko. Ahora, PASA_JE_RO promete ser el nuevo himno de sus fans y conquistar nuevas audiencias por todo el mundo.

DEJOTA2021 - Kiwikene

El concepto de D’Frutas se sumerge en un futuro donde las frutas están extintas. DEJOTA2021 asume el papel del protagonista en esta historia, encarnando a un científico excéntrico capaz de revertir la ingeniería de las frutas y devolverles la vida. Cada canción lanzada está representada por una fruta en particular. La simbología de las frutas no solo se refleja en la imagen, sino también en las letras de las canciones, las cuales exploran las diversas sensaciones que uno experimenta al encontrarse con una mujer, asociando estas vivencias con los sabores de las frutas.

Darell & Myke Towers - Adentro de la Disco

El tema no pierde el tiempo en capturar la atención de los oyentes, comenzando con un verso explosivo de Myke Towers y alcanzando nuevas alturas cuando Darell entra con su firma y flujo feroz. El video musical, filmado en Miami, FL, fue codirigido por el talentoso dúo de Joaquín Cambre y Guido Barbosch. Ambientada en la entrada de un glamoroso evento de alfombra roja, el video muestra una variedad de personajes intrigantes listos para bailar al ritmo de esta explosiva colaboración.

Jan Blakeee x Jay Wheeler - Icee Remix

El remix, escrito en colaboración por ambos artistas, fue producido por el reconocido productor musical, Ecua. Icee Remix es un tema sensual que captura el estilo único de Blakeee y Wheeler. El lanzamiento del sencillo es acompañado del estreno del video musical, que fue grabado en locación en Puerto Rico bajo la dirección de Young Rey Justin. Esta pieza audiovisual captura la química entre ambos artistas.

Abraham Mateo - Maníaca

Esta versión reinventada de Maniac fusiona un estilo latino moderno con los ritmos infecciosos que hicieron de esta canción un éxito en 1983. Interpretada completamente en español, Maníaca es una de las interpretaciones contemporáneas más emocionantes. “El estribillo de Maníaca es un guiño en español a una de mis canciones favoritas en el mundo… Me di cuenta de que con toda la influencia de esa música retro que estoy obteniendo, era un buen momento para hacer una versión en español de esa canción que por lo que creo, hasta el momento, no existe“, expresa el cantante.

Ventino - Quién Como Tú

La nueva versión de la canción romántica de Ana Gabriel interpretada por Ventino. Esta canción, que inicialmente fue lanzada a finales de los años ochenta como un himno al romance, cuenta con una nueva versión en las voces femeninas de la agrupación colombiana, quienes se suman al homenaje al amor en cualquiera de sus formas.

Tomás Ballardo - Somos Mayiza

Un controversial tema con un ritmo norteño que capturará por completo a los amantes de los corridos. Con su estilo único y potente voz, Tomás Ballardo demuestra una vez más su indiscutible talento y su poder convocatoria con los fieles seguidores de este movimiento.

Diferente Nivel - Varios Años

Vamos a hacer un viaje en el tiempo, regresaremos al 2018 junto a Diferente Nivel, uno de los grupos más originales y destacadas de la música mexicana. Tras una imparable racha de exitosos álbumes y sencillos en géneros que van del norteño sinaloense a la banda, pasando por el charleston entre otros, la agrupación vuelve a los corridos con Varios Años, primer sencillo de un nuevo proyecto musical.

Cammie - Até O Amanhecer

Cantando como acostumbra, en portugués y en inglés, Cammie cuenta su historia de ir a la pista de baile Até O Amanhecer o Hasta El Amanecer. Los ritmos contundentes y a medio tiempo del bajista Nick Cisnero y el multiinstrumentista França se complementan a la perfección con los agudos y melódicos rasguidos del cavaquinho, una guitarra brasileña tocada con maestría por Paulo Cézar Martins Macabu.

Lyanno - Tú La Tienes

El video, narra la historia de una mujer como musa y objeto de deseo de su protagonista, Lyanno, colocándolo en un ambiente de fiesta en el cual a pesar de estar rodeados de gente, él únicamente presta atención a cada uno de sus movimientos, en lo que puede ser considerado un momento de intimidad. Rodado en la ciudad de Miami, el director Kevin Quiles y productores Blackstar Projects, logran encontrar el balance entre cada compás y la cercanía del momento.

La Materialista - Tú Eres

El estreno de Tú Eres viene acompañado de su video oficial, el cual fue grabado en el paradisíaco escenario de Punta Cana bajo la dirección del reconocido cineasta Anyelo Santiago. Este cautivador audiovisual captura la esencia misma del tema, transmitiendo amor, calidez y una profunda admiración por uno de los paisajes más emblemáticos de la República Dominicana. Con cada imagen, el video de Tú Eres se convierte en un caleidoscopio de emociones y sensaciones que eleva la experiencia auditiva a un nivel superior.

