‘Chiquibaby’ regresa a TelevisaUnivision con su show: ‘Estoy súper contenta’

A siete meses de su salida de Telemundo, Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’ ha anunciado que regresará a TelevisaUnivision con su programa El Show de Chiquibaby en formato de podcast, el cual será transmitido a través de Uforia. A través de sus redes sociales, la presentadora de raíces mexicanas compartió la noticia, asegurando que estaba muy feliz, así como el resto del equipo que la acompaña.

Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ lleva su show a Uforia

“Estoy súper contenta con este lanzmaiento de El Show de Chiquibaby a través de Uforia Podcast que ahora lo van a poder escuchat donde quieran que estén”, se escucha decir a la comunicadora en sus redes a través de un video. “Hoy hicimos oficial este lanzamiento, estamos muy contentos”, agregó.

“Es un trabajo en equipo que se ha venido haciendo desde hace muchos años”, añadió la presentadora, quien tiene más de ocho años haciendo El Show de Chiquibaby.

El regreso de Chiquibaby a las filas de Univision tenía a sus seguidores al borde de sus asientos, pues en abril pasado fue invitada al matutino de Despierta América, donde adelantó que muy pronto hablaría sobre la posibilidad de regresar a la cadena, a la cual ve como su segunda casa, ya que fue ahí donde empezó su carrera en televisión hace más de 12 años.

En medio de tantas emociones por volver a la televisora que le dio su primera oportunidad como corresponsal, Stephanie admitió que se sentía como en casa. “Sí la veo como mi casa, los veo como mi familia a pesar de que todos estábamos en diferentes proyectos y verlos fuera de los estudios y tenerles ese cariño, esa admiración a cada uno. Estar aquí sentada con ustedes es un privilegio”, expresó.

Tiempo para ver a su hija crecer

A pesar de que su salida de Hoy Día fue un duro golpe, para Stephanie representó la oportunidad de pasar más tiempo son su hija, la pequeña Capri Blu. “Cuando en el momento te pasan cosas que no osn tan bonitas, las debes de tomar como una oportunidad. Yo veo como Capri esta creciendo cada semana y sentía que yo no pasaba tanto tiempo con ella y ahorita estos meses que he pasado con ella, me siento hasta más compenetrada con ella, estoy viviendo esos momentos que a lo mejor ya no voy a volver a vivir”, explicó.

