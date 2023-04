Chiquibaby regresa a Despierta América: ‘Los veo como mi familia’

Años después de su salida de Univision, Stephanie Himonidis—mejor conocida como ‘Chiquibaby’— regresó al matutino de Despierta América, mismo que es la competencia del show de Hoy Día de Telemundo, emisión a la que pertenció hasta noviembre de 2022. La presentadora fue recibida por Karla Martínez, Jomari Goyso y Francisca, quienes le mostraron su admiración y sobre todo, su cariño, pues ‘Chiquibaby’ empezó su carrera televisiva en el matutino de Univision hace ya más de 12 años.

©@despiertamerica



Chiquibaby en Despierta América

“Tengo mcuhos sentimientos encontrados, desde que venía en camino, me daban ganas de llorar. Aquí empecé mi carrera como corresponsal, estoy muy contenta, muy feliz”, dijo ante los presentadores. Karla Martínez le hizo saber que Despierta América era como su casa. “Muchos empezaron aquí y nos encanta que hayan triunfado y que sigan creciendo y que regresen a esta su casa”, dijo haciendo alusión a la carrera de ‘Chiquibaby’ en Telemundo.

©@despiertamerica



Chiquibaby en Despierta América

En medio de tantas emociones, Stephanie admitió que se sentía como en casa. “Sí la veo como mi casa, los veo como mi familia a pesar de que todos estábamos en diferentes proyectos y verlos fuera de los estudios y tenerles ese cariño, esa admiración a cada uno. Estar aquí sentada con ustedes es un privilegio”, añadió.

Sobre su salida de Telemundo, la presentadora reveló que lo vio más como una oportunidad que un fracaso, pues esa pausa en la televisión le da dado la satisfacción de ver el crecimiento de su pequeña Capri Blu. “Cuando en el momento te pasan cosas que no osn tan bonitas, las debes de tomar como una oportunidad. Yo veo como Capri esta creciendo cada semana y sentía que yo no pasaba tanto tiempo con ella y ahorita estos meses que he pasado con ella, me siento hasta más compenetrada con ella, estoy viviendo esos momentos que a lo mejor ya no voy a volver a vivir”, explicó.

Capri Blu también fue a Despierta América

‘Chiquibaby’ no llegó sola a los estudios de Univision, sino que fue bien acompañada por su hija, la pequeña Capri, de casi dos años. En el segmento Sin Rollo, la conductora de televisión presentó a su hija.

©@despiertamerica



Chiquibaby y su hija en Despierta América

En brazos de mamá, Capri fue saludando uno a uno a los presentadores de Despierta América, y cuando llegó el turno de Francisca, ‘Chiquibaby’ le dijo: “Ella es Francisca, tu futura suegra”. Este curioso momento, causó mucha gracia entre los presentadores, pues Gennaro, el hijito de Francisca cumplirá dos años, mientras que Capri celebrará sus dos añitos en agosto.