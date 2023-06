Como nunca, Tom Cruise habla de Shakira y se deshace en halagos hacia ella

En mayo pasado, un mes después de instalarse en Miami, Shakira comenzó a reconectar con viejas amistades y fue captada con Tom Cruise disfrutando del Gran Premio de la Fórmula 1. Las imágenes causaron tremendo revuelo, y de inmediato se empezó a especular cuál era la relación entre la cantante colombiana y el actor de películas. A unas semanas de que esas fotos le dieran la vuelta al mundo — y que los fans de ‘Shaki’ soñaran con la idea de verlos juntos— el propio actor de Misión Imposible ha hablado acerca de su amistad con la cantante.

©GettyImages



Shakira y Tom Cruise en Miami, en mayo pasado

Jessica Rodríguez, de Despierta América fue enviada a Roma, Italia, para conversar con el actor sobre la séptima entrega de la saga de Misión Imposible, y en medio de esta conversación, el tema de Shakira salió a flote. Acerca de la amistad entre ambos, la reportera del matutino de Univision contó que para todos fue una total sorpresa saber que ambos eran tan amigos, a lo que Tom repondió que la consideraba una mujer talentosa. Además de esto, parece que el histrión ya ha tenido oportunidad de conocer a la familia de ‘Shaki’. “Ella es muy talentosa, ella y su familia son personas encantadoras”, comentó.

Cruise, de 60 años, agregó que es admirador de la música de la cantante y agregó que la considera una gran persona. “Siempre he admirado su trabajo, ella es una buena persona ¡una muy buena persona!”. “Y sus caderas no mienten...”, le dijo Jessica Rodríguez, en un tono pícaro en referecia al tema Hip’s don’t lie, a lo que Tom respondió entre risas: “¡No, no, no mienten!”.

Así fueron captados en Miami

Shakira y Tom Cruise fueron captados mientras disfrutaban del Gran Premio de la Fórmula 1. Ella no iba sola, sino acompañada por sus hijos, Milan y Sasha. La cantante y el actor llegaron juntos al paddock y compartieron el mismo palco durante la carrera, donde se les vio conversar amigablemente. De acuerdo con medios internacionales, Cruise es muy buen amigo del piloto Lewis Hamilton, así que es probable que Tom estuviera al tanto de la cercana relación entre la colombiana y el corredor.

