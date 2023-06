Viernes de Música Nueva: Karol G, Paris Hilton y JD Pantoja

La mitad del año no podría estar más que llena de música nueva, como Watati, de Karol G o Peligrosa, de JD Pantoja. Paris Hilton nos lleva de vuelta a la primera década de los 2000 con una nueva versión de su clásico Stars Are Blind; y De La Ghetto y Quevedo estrenan My Love.

Karol G ft. Aldo Ranks - Watati

Karol G se suma a los estrenos de la mano de Barbie. Como parte de la banda sonora de la cinta sobre la muñeca más famosa del mundo, la colombiana trae su ritmo color de rosa. Este sencillo sigue a Dance the Night, de Dua Lipa, quien también puso su voz para este increíble soundtrack que nos sigue dando sorpresas.

Fito Páez - EADDA9223

El disco recorre en renovadas versiones todas las canciones de su obra maestra El Amor Después Del Amor, de 1992. El álbum cuenta con invitados de varias latitudes y generaciones, más un seleccionado de grandes músicos que los acompañan. La sigla que le da nombre está conformada por las iniciales del álbum original, sumando las últimas dos cifras de su año de edición, 1992, y del de lanzamiento actual, 2023. El proyecto inicia con el estreno del sencillo Sasha, Sissí y el Círculo de Baba junto a la exquisita Mon Laferte en una nueva versión con atmósfera tex-mex en la que se destaca el arreglo orquestal del prestigioso Ruy Folguera. El tema saldrá con un lyric video realizado por Matzorama.

Paris Hilton & Kim Petras - Stars Are Blind

La canción original de 2006 toma un nuevo aire este año con la colaboración de Kim Petras. La idea nació justo en la boda de Paris, cuando escuchó a Kim cantar el clásico pop y hoy tenemos una versión oficial de ambas, mucho más fresca pero sin perder la esencia del tema original.

Natti Natasha - La Falta que me Haces

Una nueva versión, ahora, con más sentimiento. La cantante encuentra en este tema un medio de escape para explicar todo lo que sucede en su vida personal. Una canción que por sus palabras se le podría dedicar a un ser amado -madre, hijos o pareja- que ya no está cerca.

JD Pantoja - Peligrosa

Esta canción fue inspirada en esas mujeres que se cansaron de renunciar a su felicidad por otros y que ahora están dispuestas a tomaron las riendas y apropiarse de cualquier situación o simplemente por el deseo sin compromiso.

Alex Hoyer - Película

Una romántica canción pop que habla de aquel momento en el cual uno está disfrutando tanto del amor que siente por una persona, que todo lo que empiezan a vivir juntos se siente como si estuvieran viviendo en una Película. El tema da la sensación de revivir todos los mejores momentos junto a la persona amada. La inspiración de Película surgió después de un viaje a Madrid que duró poco más de un mes, en el que Alex vivió una gran historia de amor y recuerda cada momento como si hubiera sido protagonista de su propia comedia romántica.

Mala Rodríguez y Polima Westcoast - No Molestar

No Molestar es atrevimiento y calle, donde Mala Rodríguez derrocha todo su arsenal de skills: una melodía arrolladora, una letra directa a la cara del oyente y una mezcla perfecta de beat urbano con sus raíces andaluzas. En No Molestar se suma el cantante y compositor chileno Polimá Westcoast, dando un toque personal y honesto al tema, que respira la calle y el trap underground. Una mezcla perfecta de estilos e intenciones. Justo lo que quiere mostrar Mala Rodríguez en toda su nueva era.

De La Ghetto y Quevedo - My Love

Esta unión de talentos representa la fusión de dos mundos completamente diferentes, donde la experiencia y el legado del género urbano se encuentran con la sofisticación y frescura de la nueva ola de intérpretes urbanos europeos. Bajo el título My Love, esta melodía urbana cautivará a los amantes de la música con su combinación de elementos del Trap y el R&B. La canción, compuesta por De La Ghetto, Quevedo y Yanzee, ha sido producida por Hydra y IOF, dos talentosos productores que han dejado su sello único en esta colaboración.

Proyecto Uno - Como Tú No Hay Dos

Con más de tres décadas de trayectoria musical y siendo una de las agrupaciones preferidas del público latinoamericano, este trío sigue innovando con sus ritmos y letras. Como tú no Hay Dos, es uno de los nuevos temas que contiene su reciente álbum, bajo la autoría de Gustavo Ubri.

Marger - Salvavidas

un tema alegre y contagioso, que sigue reafirmando su amor por la fusión de los ritmos afrobeat y del caribe, y que es parte de su nuevo proyecto que sale próximamente, y de donde también se desprende el tema “Shalala Agua de Coco. Con esta canción, Marger reafirma su relación con la naturaleza, fuerte y poderosa, y el poder que tiene el carisma, la picardía y el sabor de los ritmos afrocaribeños.

Virlán García - La White Gold

Lanzamiento tras lanzamiento, Virlán promete complacer a sus fans que se emocionan con cada canción en vivo donde no faltan los buenos momentos. Esta nueva canción, a su vez, da inicio a un nuevo proyecto: En Vivo Desde Los Mochis.

Mora - Ansiedades

Parte del soundtrack de la nueva película de Sony Pictures y Marvel, Spider-Man™: Across the spider-verse. Este es el único tema completamente en español del soundtrack y rinde homenaje a la herencia puertorriqueña del protagonista Miles Morales.

Soy Greyvi - El Bar

Esta canción, que combina elementos del pop y género urbano, cautivará a los amantes de la música a nivel internacional. Con colores vibrantes, visuales caricaturescos y efectos especiales hipnóticos de la mano de Jeisson Cruz, el video lleva a los espectadores a un cautivador viaje al fondo del mar. Cada escena ha sido cuidadosamente elaborada para transmitir la esencia única de El Bar y resaltar la creatividad de Greyvi como artista.

Chicocurlyhead - Conejita

Con sonidos frescos y originales, “Conejita” exhibe las habilidades camaleónicas de Chicocurlyhead para mantener viva y próspera su distinguida esencia dentro de cualquier género como un verdadero artista versátil y meticuloso. Sobre un sensual Afrobeat mezclado con dulces toques de reggaeton, la maravilla de Urbano establece el tono y la identidad de la canción mientras dispara versos ingeniosos y provocativos, invitando a los fans a bailar durante todo el verano. La canción es perfecta para la fiesta y mantiene en ascenso a la promesa nacida en Panamá y criada en Atlanta. Chicocurlyhead va más allá de las barreras creativas, esta vez combinando Afrobeat y Reggaeton por primera vez en una de sus pistas.

Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers - El Cielo

Este emocionante sencillo cuenta con la colaboración de los reconocidos artistas Feid y Myke Towers, y promete cautivar a los fanáticos de la música urbana con su ritmo pegajoso y letras seductoras. Para complementar esta esperada canción, se ha creado un video musical que fue filmado en los impresionantes Everglades de Florida.

Borja - Terco

El cantante, compositor y productor español Borja lanzó su nuevo sencillo Terco con el dúo de hermanas gemelas Vale. “Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Vale para dar vida a Terco. La canción resultó tan hermosa gracias a su increíble talento y lo detallistas que son. Esta ha sido toda una experiencia desde el momento en que la escribimos hasta la filmación del video musical, y espero que todos puedan ver cuánto nos divertimos creando esta hermosa canción. Estoy emocionado de que todos escuchen Terco y espero volver a colaborar con Vale en un futuro cercano”, dijo Borja.

Jav Jurado - Tu Gato

Un pegadizo reggaetón lento con letras empoderadoras. Tu Gato es un reggaetón nostálgico con ritmos contagiosos y letras cautivadoras que hablan de no poder superar una relación que realmente impactó tu vida. La canción, completa con la energía y la creatividad características de Jav Jurado, está lista para convertirse en un éxito instantáneo con un sonido fresco y vibrante que dejará a los oyentes con ganas de más.

Elena Rose - Disculpa Amiga

Un himno impactante para las casualidades del amor. Una carta sincera de una amante a una esposa que no sabía que existía, la canción muestra cuánto amor puede apoderarse de ti, incluso cuando está mal, mientras Elena canta “Si este amor no es de verdad el mundo es plano... Pero tienen que matarme porque lo amo con mi vida es la verdad”.

Ramón Vega - mE vALe maDRE :)

Ramón canta sobre ese momento después de una ruptura en el que tratamos de convencernos a nosotros mismos y a los demás de que hemos seguido adelante, cuando en realidad nuestros corazones todavía están adoloridos. El sencillo principal de su próximo álbum, mE vALe maDRE :), irradia energía juvenil con sus letras y producción musical.

Tiago PZK ft. LIT killah, Duki, Maria Becerra, Emilia, Rusherking, FMK y Big One - Los del Espacio

En este nuevo proyecto los artistas más exitosos de Argentina, Los Del Espacio, vuelve a resaltar las habilidades colectivas de un conjunto sobresaliente en una pieza única que captura el estilo que supieron exportar al mundo. El origen de Los Del Espacio nació durante la cuarentena, cuando LIT killah afianzó su amistad con Tiago PZK, FMK, y Rusherking, tras proponerles que se mudaran juntos a una casa en el barrio de Nuñez, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Mientras vivían juntos en la calle Arias, estuvieron creando música bajo el mismo techo. En este espacio se grabaron varios éxitos memorables que los ha llevado a ser reconocidos a un nivel internacional.

Ríos - CDTE 3

Una composición original de Ríos. El video fue filmado en diversas locaciones en Puerto Rico, incluyendo Loíza, Luquillo y Fajardo. La pieza audiovisual captura perfectamente la esencia de la canción, iniciando con un picnic junto a una modelo, seguido por escenas en canchas de tenis y la representación de Ríos trabajando como mecánico.

Jay Wheeler - Corazón Roto

El vídeo musical que fue grabado en Miami y dirigido por Daniel Duran, remonta a Jay Wheeler a su distintivo estilo romántico, en un movido y pegajoso ritmo que cuenta la historia de una ruptura amorosa y como a una de las dos partes, le quedó el corazón roto.

Tostao - El Abogado

El video es una pieza colorida en la que el baile es protagonista. El clip deja ver a los artistas haciendo la interpretación del tema mientras el cuerpo de baile muestra su sabrosura, invitando a bailar al espectador. Una mujer en medio de la iluminación al estilo claroscuro, atrapa la mirada con su esbelta silueta, al mismo tiempo que los pasos del ritmo exótico definen la cadencia del audiovisual.

Lila Downs - Vas de Salida

Gracias a su estilo único y diverso que va de la cumbia al jazz, del ranchero al bolero, el acercamiento de Lila a la música mexicana resulta propositivo y muy original. Para desarrollarlo la artista se rodeó de un equipo que incluye a Orlando Aispuro Meneses (que ha trabajado con C. Tangana, Carín León, Pablo Alborán, entre otros), además de la pluma de Luciano Luna y Leslie Lariam Orduño, quienes se encargaron de la autoría de Vas de Salida, así como el conjunto de instrumentos del norte del país donde destacan el bajo quinto, bajo sexto y la tuba.

Emjay & Six Sex - Ziplock

Un tema que invita a la liberación total, física, psicológica y emocional. Es una canción perfecta para el club, para salir al barrio y ponerla a todo volumen que nos llama a redefinir tabúes y enfrentarnos con realidades que como sociedad hacemos a un lado o juzgamos. EMJAY & Six Sex representan ese espejo que levantamos a la sociedad, para empoderar a la audiencia desde su lado más desenfrenado y cáustico.

Poloo - Pain Killer

El tema es una fusión de afro beat con melodías caribeñas, que acompaña una historia de pareja, que cierra con un ritmo más uptempo con influencias de house music. “Es baile, gozadera y cariño a mis nenas boricuas”, dijo el artista. “Al componer este tema ya venía con la idea de algo que me sucedió hace años atrás y fue algo bien brutal porque lo pude revivir en esta canción”, agregó Poloo.

