Josh Freese, el nuevo baterista de Foo Fighters tras la repentina despedida a Taylor Hawkins

Más de un año después, el luto de los integrantes de Foo Fighters se ha ido desvaneciendo tras la repentina despedida a su amigo y baterista del grupo, Taylor Hawkins. Aunque el dolor es latente en lo más profundo de sus corazones, la experiencia de la vida nos ha enseñado que el show debe continuar y la banda está lista para seguir con su trayectoria, y lo hace con un nuevo baterista en la alineación.

Josh Freese se une a Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee; un detalle que confirmó la banda a través del especial Foo Fighters: Preparing Music for Concerts, en el que su característico sentido del humor fue el protagonista de esta revelación única.

Foo Fighters officially have a new drummer !! Welcome Josh Freese !! pic.twitter.com/gcXGMGCV0H — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) May 21, 2023

En el video en blanco y negro que se volvió viral en las redes, la banda parecía estar haciendo un casting para sumar a su alineación a un nuevo miembro, y varias personalidades del rock desfilaron ante ellos haciendo creer a sus fans que serían los elegidos. Tommy Lee, de Mötley Crüe; Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers; y Danny Carey, de Tool daban la impresión de integrarse a la banda, pero sólo hacían una aparición espontánea que terminaba con un plot twist.

Finalmente, Josh, quien ya estaba sentado frente a la batería viendo a la banda charlar, los interrumpe para preguntar si ya era hora de tocar. Es así como Foo Fighters hace el anuncio oficial de Josh como su nuevo batería, dando pie a un ensayo que levantó el ánimo con el ya clásico All my Life.

Josh Freese, una trayectoria detrás de la batería y la amistad con Taylor Hawkins

Para los fieles seguidores del rock, el nombre de Josh Freese no es desconocido pues en su amplia trayectoria de 25 años ha tocado para diversas bandas como Nine Inch Nails, en donde estuvo de 2005 a 2008. También formó parte de A Perfect Circle de 1999 a 2012; y tocó con Guns N‘ Roses de 1998 al 2001.

Incluso ha tocado en algunas ocasiones con Paramore, Weezeer, Sitng y The Offspring. Además, con 50 años, Josh es miembro permanente de Devo. Freese llegó a ser amigo de Taylor Hawkins, a quien reemplaza en Foo Fighters, incluso participó en Londres en el primer homenaje que la banda realizó en memoria de su amigo.

Josh insistió en tocar la batería de Hawkins, pues quería que su energía estuviera presente sobre el escenario. Algo que logró y que ahora podrá seguir incluyendo en la nueva era del grupo.

Hawkins falleció el 25 de marzo de 2022 cuando la banda se encontraba de gira por Bogotá, Colombia. El baterista de 50 años fue encontrado sin vida en su habitación de hotel.

Ahora, Foo Fighters no sólo tiene un nuevo amigo con quien tocar; sino que se prepara para lanzar un nuevo álbum de estudio, But Here We Are, que verá la luz el 2 de junio. Por si fuera poco, este miércoles 24 de mayo, inician una gira veraniega que los llevará por diversos estados del país, y con una parada en Brasil.

