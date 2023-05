Manu Vega nos revela cómo se identifica con su personaje en ‘Con los Años que me Quedan’

¿Cómo fue trabajar con Regina Blandón y Aislinn Derbez?

“La mayoría de la película la comparto con Regina, aunque conozco a Aislinn y me llevo muy bien con ella. Para mí Regina es mi mayor descubrimiento, no sólo porque compartimos toda la película juntos, sino porque tuve la suerte de conocer a una gran persona, una gran compañera.

Es una actriz con muchísimo talento, pero sobre todo es una compañera excelente. A raíz de eso nos hemos hecho muy amigos, nos tenemos muchísimo cariño. A mí México siempre me ha tratado muy bien, he tenido muchísima suerte -soy consciente- de poder trabajar con buenos actores y actrices. Siempre me he rodeado de las mejores y por ello me siento muy orgulloso y agradecido“.