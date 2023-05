El elegante y sexy look de Salma Hayek con guiño a la exprimera dama Jackie O

Cuando se trata de ofrecer clases de estilo y elegancia, no cabe duda que Salma Hayek no se equivoca. La actriz mexicana nos ha vuelto a soprender con una elección atinada para sus looks cada vez que asiste a un evento público y este fin de semana no ha sido la excepción al lucir un exclusivo diseño de la prestigiosa marca italiana Gucci inspirado en un icono de la moda de los años 60, Jackie Kennedy, también conocida como Jackie O.

©@salmahayek



Salma Hayek y su look más elegante al estilo Jackie O

El vestido es de color dorado con bordes negros y botones tip perdas en color oro. La famosa casa de diseño trae a la vida esta ejemplar pieza que fue inmortalizada por quien fuera la primera dama entre 1961 y 1963 cuando su primer esposo, John F. Kennedy, era el mandatario. “Inspiración Jackie O…”, escribió la esposa del magnate François-Henri Pinault en su publicación.

Apostando siempre por la sensualidad, Salma le puso el toque sexy a su look al dejar al descubiero la parte de arriba del vestido con un escote de encaje negro, chaqueta al lado y ese aire sensual que solo ella saba impregnarle a sus fotos.

Su peinado adhoc para la ocasión no pasó desapercibido: pelo suelto y de lado, con ligeras ondas en las puntas para darle ese aire vintage. Su maquillaje en tonos claros y labios rosas hacían juego con las joyas de De Beers, destacando el collar de perlas con diamantes que llevó al cuello.

©@salmahayek



La actriz mexicana nos vuelve a sorprender con un gran estilo

Como recordaremos, el esposo de Salma Hayek es el actual CEO del grupo Kering, que tiene los derechos de diferentes marcas, entre ellas Gucci, Saint Laurent y Alexander McQueen.

De hecho, la interprete le dio vida a Pina en la película La Casa Gucci, (2021), la médium que se encargó de convecer a Patrizia Reggiani para contratar los sicarios que terminaron con la vida de su esposo, Maurizio Gucci.