Salma Hayek eleva la temperatura con su foto junto a Channing Tatum

Gracias a su talento y belleza, Salma Hayek ha logrado conquistar a Hollywood, pero ha sido su personalidad alegre y divertida la que le ha valido el cariño y amistad de muchos de sus colegas. La actriz ha entablado buenas amistades con sus compañeros en cada proyecto en el que participa, uno de ellos ha sido Channing Tatum, con quien grabó la película Magic Mike’s: Last Dance, estrenada el pasado mes de febrero. La guapa mexicana ha dado muestra del gran cariño que le tiene al actor al felicitarlo en su cumpleaños, y ha sido por medio de una foto que no ha pasado desapercibida.

©GettyImages



Salma y Channing protagonizaron ‘Magic Mike’s: Last Dance’

Este 26 de abril, Channing cumple 46 años , y Salma lo tenía muy presente. La actriz usó su cuenta de Instagram para dedicarle una simpática felicitación acompañada de una sexy foto de ambos.

“Los que no hacíamos ejercicio a diario, nos dejamos la ropa puesta. Feliz cumpleaños @channingtatum”, escribió la actriz. Y es que junto a este mensaje publicó una foto de ambos, en la que inevitablemente llamó la atención el trabajado físico de Tatum, y más porque se encontraba usando solo un ajustado bóxer negro.

©@salmahayek



Salma usó esta foto para felicitar a su amigo

En la foto, que al parecer fue tomada en un camerino durante las grabaciones de su película, Salma lucía muy guapa, aunque con mucha más ropa que su compañero. La veracruzana llevaba unos pantalones caqui de corte amplio, una camiseta oscura y sandalias planas, eso sí, con un coqueto pedicure en color rojo.

Así como Channing mostró sus musculosos brazos y su abdomen de acero, la mexicana presumió sus tonificados bíceps levantando los brazos, en una pose con la que transmitió mucha fuerza.

Cuando le puso ritmo al cumpleaños de Tatum

El año pasado Salma tambipen felicitó al actor estadounidense, y lo hizo compartiendo un video en el que se les veía a los dos bailando muy animados. “Es una alegría tenerte cerca”, escribió entonces la actriz. Al parecer, organizaron entonces una pequeña celebración en el set de Magic Mike’s Last Dance para sorprender a Channing.

Hace tiempo, Salma habló de la gran conexión que tuvo con Tatum al trabajar juntos. “No puedes fabricar química. Puedes odiar a alguien y tener química en la pantalla. Hay gente que se enamora en las películas y las películas no funcionan si no hay química. Creo que éramos la combinación perfecta para esto. Es como si la cámara lo decidiera, y tuvimos suerte. Pero, ¿sabes qué? Nos llevamos muy bien”, dijo la actriz el año pasado a People.