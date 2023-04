Salma Hayek le dedica la mejor felicitación a Penélope Cruz: ‘Tú y yo siempre nos tendremos’

Para nadie es un secreto que a Salma Hayek y Penélope Cruz las une una fuerte y sincera amistad. Las actrices se conocieron en sus inicios de sus carreras en Hollywood, y nunca se separaron. Hace apenas unos días, la actriz española le dedicó unas lindas palabras a su amiga, quien fue reconocida por la revista TIMEcomo una de las personas más influyentes del mundo. Ahora ha sido el turno de la mexicana de expresar su cariño a la estrella de Vicky Cristina Barcelona, pues está celebrando su cumpleaños número 49.

©GettyImages



Salma y Penélope tienen una amistad de años

“Mi querida Penélope, ¡feliz cumpleaños! Cuando llega un año más, cómo consuela saber que no estamos solas”, escribió Salma en su cuenta de Instagram. “Y tú y yo siempre nos tendremos a través de esta vieja amistad que es la única que envejece, porque tú y yo NO”, agregó en su mensaje, sacando a relucir su característica simpatía.

Además de esta linda felicitación, la guapa mexicana compartió un video con una recopilación de momentos junto a Penélope, empezando por las divertidas escenas que compartieron en la película Bandidas, en 2006. También incluyó algunos fragmentos de entrevistas, en la que cada una hablaba por su cuenta de su amistad. “No tiene mi sangre, pero es como una hermana para mí”, expresó Hayek durante una charla con su connacional Eugenio Derbez.

Esta no es la primera vez que Salma felicita a su amiga en redes sociales, ni que habla del fuerte lazo que las une. Hace unos años también le dedicó un un sentido mensaje en el que destacó lo importante que ha sido para ella contar con el apoyo de Penélope. “Qué afortunada me siento de tenerte en mi vida. Gracias por llevarme en tus hombros cuando me es difícil caminar”, escribió.

©GettyImages



Las actrices ha protagonizado emotivos encuentros

El cariño de Penélope a Salma

“Conocí a Salma Hayek Pinault cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense. No conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa”, contó la estrella española en el perfil que escribió sobre su amiga para TIME.

“Conocerla fue como reencontrarse con una hermana que no había visto en mucho tiempo. Fue 100% de confianza desde nuestra primera conversación. Es increíblemente generosa, es algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres. Salma es una gran observadora y siente todo profundamente”, expresó Cruz, dejando ver el gran cariño que le tiene a la mexicana.

©GettyImages



La actrices se conocieron en los incios de sus carreras en Hollywood