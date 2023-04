“Conocí a Salma Hayek Pinault cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense. No conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa”, contó la estrella española en su texto sobre su amiga. Tras el triunfo de su cinta Todo sobre mi madre, la cual ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera, Penélope incursionó en Hollywood a finales de los 90, y estrenó All the Pretty Horses junto a Matt Damon en el 2000.