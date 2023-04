Marcos Llunas anuncia gira en Florida con ‘Tributo a las Grandes Leyendas’

¿Cómo surge la idea de crear ‘Tributo a las Grandes Leyendas’?

La verdad es que esta idea no fue mía (risas) fue de un mánager mío y dije ‘bueno como español, con mi voz, con mis 30 años de experiencia, que este año cumplo 30 años del lanzamiento de mi primer disco, dije ¡wow!, esto está increíble, poder reunir todas esas grandes canciones que a todo mundo les encantan’. ¿Por qué a quién no le gustan las caciones de Camilo Sesto, de Dyango y de Perales? Con una voz con una línea como la mía. No es solo mío, ya es algo nuestro. Las canciones cuando llegan a un éxito tan grande, ya no son de uno, son del público, y hablo por mí también tengo canciones como ‘Reconquistarte’ o canciones de mi papá como ‘Corazón mágico’ que ya no son tuyas, sino del público. Entonces lo bonito es cantar esas canciones, yo como español y que una canción va una tras otra y eso fue un poco la idea, la gracia.