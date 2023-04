Tras la salida de Adamari López, un excompetidor de ‘La Casa de los Famosos’ podría llegar a ‘Hoy Día’

Hace poco más de una semana se dio a conocer el término de las relaciones laborales de Adamari López de Telemundo, y por tanto su salida de Hoy Día. Y mientras sus fieles fans no dejan de echarla de menos en el programa, han surgido dudas respecto a quién ocupará su lugar en el matutino, el cual ya había experimentado algunos cambios desde el año pasado. En medio de la expectación, un exconcursante de La Casa de los Famosos ha revelado estar en negociaciones con la cadena televisiva para sumarse a la emisión, ¿de quién se trata?

Adamari se despidió del matutino tras más de 10 años

Tras el adiós de Adamari, se especuló que Juan Rivera podría integrarse al programa, versiones que finalmente han sido confirmadas por él mismo. El cantante, quien se vio obligado a salir del reality en febrero por temas de salud propios como de su esposa, dijo estar en pláticas para sumarse a Hoy Día. “Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás”, contó en Chisme No Like (YouTube). “Yo he ido un par de veces (al matutino), me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos”, comentó.

Rivera reiteró que nunca intentaría sustituir a Adamari, a quien le guarda mucho cariño y admiración. “Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, explicó.

Rivera dijo estar en conversaciones para sumarse al matutino

“Adamari conmigo siempre fue una mujer muy linda, cuando iba a las entrevistas de diversas cosas y para hablar de La Casa de los Famosos siempre me dio buenos consejos y se portó muy bien conmigo, y con la carrera y la experiencia, el carisma, el ángel que tiene ella va a hacer cosas maravillosas en su carrera”, pronosticó.

El tema de su familia, determinante en su decisión

Juan contó que fue hace aproximadamente un mes cuando gente de Telemundo se acercó a él para conversar sobre la posibilidad de que sumara al programa. “En realidad hace un mes me preguntaron si yo estaría dispuesto a irme a vivir a Miami”, contó.

El hermano de Jenni Rivera admitió que el tema de dejar su hogar en Los Ángeles es un punto importante a tomar en cuenta en su decisión de integrarse al show televisivo. “Estuve siete semanas en La Casa de los Famosos, lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí. Mi hijo el de 15 años yo no le voy a quitar sus amigos y la escuela donde ya está impuesto, entonces yo les dije tal vez lo que podría ser es estar dos semanas sí y dos semanas no”, comentó.

