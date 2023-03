‘Rey Grupero’ es el sexto eliminado y Juan Rivera renuncia a ‘La Casa de los Famosos’

¡Vaya lunes el que se vivió en La Casa de los Famosos! Dos celebridades dejaron la casa; uno por decisión del público y otro, por voluntad propia. ‘Rey Grupero’ se convirtió en el sexto eliminado, mientras que Juan Rivera decidió dejar la casa debido a su situación familiar. Diego Sedano y José Rodríguez, los otros nominados, estuvieron en la ‘cuerda floja’.

Rey Grupero fue el sexto eliminado del reality

Samira Jalil también figuró entre los nominados, pero fue salvada por Osmel Sousa y Aylín Mujica, quienes fueron líderes de la casa, la semana pasada. La salvación de Osmel y Aylín a Samira fue duramente cuestionada por los habitantes de la casa, ya que Samira es uno de los personajes más explosivos dentro del reality, además de que ‘Rey Grupero’ tenía una romance con la actriz de origen cubano dentro de la casa. “La persona salvada eres tú, eres tú, Samira”, dijo Osmel, apoyándose en Aylín.

En medio de las nominaciones, Juan Rivera anunció que renunciaba a la casa, pues estaba preocupado por la salud de su esposa, Brenda Rivera, así como por sus problemas de salud.

“Le doy las gracias a cada uno de usedes por dejarme vivir esta experiencia, le doy las gracias a Dios por traerme hasta aquí”, dijo al inicio de su discurso. “Ha habido momentos muy difíciles en los que ustedes me han levantado. Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera. Pensé que mi tiempo sería utilizado para eso, después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí y gracias a ello me encontré a mí”.

“Me llevo recuerdos preciosos de cada uno de ustedes. Creo que el trabajo que me ha mandado a hacer Dios ha terminado. Me dio muchas señales en esta última semana. Creo que el tiempo de estar en casa con mi mujer y mis hijos ha llegado”.

Juan Rivera y su esposa Brenda

Aseguró que los motivos principales para dejar la casa eran la salud de su esposa, además de sus problemas de audición. “A través de los años por mis vicios y adicciones he hecho a gente sufrir, he hecho a gente llorar y no quiero vovler a saber o pensar que mi mujer sufre mi ausencia. Hay problemas de salud que mi esposa, cuando ella esté preparado, dejará saber”.

“También estoy preocupado por mi escuchar; cada día escucho menos, pero quiero que sepan que cada uno de ustedes tocó mi alma. Empezaron como compañeros, se hicieron amigos y me llevo hermanos. No fue una decisión fácil, pero tengo más en el corazón”.

Al final de sus palabras, todos se abrazaron y le desearon lo mejor en su camino. “Te queremos, Juan”, “Gracias por todo”, “Buen viaje”, “Dios te acompañe siempre”, fueron solo algunos de los mensajes de despedida que sus compañeros le dijeron.

