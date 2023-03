Eliminan a concursantes de Big Brother Brasil por conductas inapropiadas con Dania Méndez

La llegada de Dania Méndez, habitante de La Casa de los Famosos 3, a Big Brother Brasil causó gran revuelo, al punto de que dos participantes del reality ya fueron eliminados. Antonio Carlos Junior ‘Zapatito’ y MC Guimê salieron del show por decisión de los prodcutores, tras las conductas inapropiadas que tuvieron hacia la influencer mexicana durante la fiesta que se dio en su primer día en el reality brasileño.

©@mcguime/ @caradesapato



MC Guimê y Antonio Carlos Junior ‘Zapatito’ fueron eliminados de Big Brother Brasil

Los habitantes de la casa de Big Brother, junto con Dania, se reunieron en la sala para el enlace con el presentador del show, Tadeu Schmidt, quien reveló que Antonio Carlos Junior ‘Zapatito’ y MC Guimê habían quedado eliminados y que tenían que abandonar la casa lo antes posible. Tras dar a conocer la noticia, todos, incluso la propia Dania, se quedaron en shock. “Pero yo no dije nada, yo no dije nada..”, decía la mexicana entre lágrimas. En tanto, los dos eliminados recibían el apoyo y abrazos de los otros habitantes, quienes estaban desencajados.

‘Zapatito’ se despidió de Dania e incluso se abrazaron, mientras ella no paraba de decir que no había dicho nada sobre el incidente que se dio en la fiesta. “Yo no dije nada para nada, nunca... Yo no vine a eso”, decía la joven.

Dania Méndez estaba sumamente afectada por la salida de los dos concursantes, tanto que el presentador del show le dedicó unas palabras, asegurando que la salida del luchador y el cantante fueron por decisión de la producción. “Lo que pasó aquí hoy no tiene nada que ver con lo que dijiste. Es nuestra decisión, el programa. Y no fue tomado por nada de lo que dijiste. Esa responsabilidad no es tuya. No es tu culpa, no te preocupes, no queremos verte llorar”.

Graves consecuencias

Poco después, ‘La Jefa’ de la casa en Brasil pidió a Dania que entrara al confesionario para que expresara como se sentía al respecto. “Yo no me acordaba de esa situación porque me da pena, me da mucha pena, yo no quiero ocasionar que tengan problemas afuera ni con su familia o su esposa. Me da mucha pena”, explicó.

Ante esto, ‘La Jefa’ le comentó que este tipo de situaciones están penadas, asegurando que ella no tuvo la culpa de lo que pasó, dejando claro que Dania no había hecho nada malo. “Deja de sentirte culpable, deja de sentirte responsable”, le dijo la voz detrás del confesionario.

Las conductas inapropiadas de Antonio Carlos Junior ‘Zapatito’ y MC Guimê hacia Dania podrían tener consecunecias más serias que la eliminación del reality. De acuerdo con los reportes del sitio web de noticias brasileño Jornal O Globo, la Policía Civil de Río abrió una investigación en contra de MC Guim ê y ‘Zapatito’ por el presunto delito de acoso sexual contra la mexicana Dania Méndez.

