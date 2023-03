Osmel Sousa se toma a broma los rumores de su deceso: ‘Aún me quedan como 40 años de vida’

Hace unas horas se viralizó el rumor de que Osmel Sousa, ‘El Zar de la Belleza’, había perdido la vida a causa de un infarto. El falso reporte sobre la muerte del habitante de La Casa de los Famosos 3 cobró tal fuerza que el experto en certámenes se pronunció ante esta información mediante un mensaje en sus redes sociales.

En las redes sociales del ‘missologo’ (experto en reinas de belleza) apareció el siguiente mensaje en el que aseguró que estaba lleno de vida. “Hoy están diciendo que me morí de un infarto. Solo quiero decirles que los muertos no tuitean, y que pueden verme en la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos ahora mismo. Los quiero. Aún me quedan como 40 años de vida”.

“Ay dios mío ya no saben como quitarte del camino”, “Larga vida al único e inimitable ‘Zar de la belleza’”, “Eso quisieran para que no ganes pero ese premio de la casa de los famosos es tuyo”, fueron solo algunos de los comentarios que Osmel recibió por parte de sus seguidores, quienes comentaron el post, referente a los rumores de su deceso.

A lo largo de las ocho semanas del reality, la participación de. también presentador de 76 años ha sido muy celebrada por el público y hasta por sus propios compañeros. Es tal el aprecio que se ha ganado dentro de la casa, que en los dos meses del reality, el presentador nacido en Cuba, nunca ha estado nominado. La anécdotas de su juventud, sus historias con grandes celebridades y hasta sus conmovedoras confesiones de lo dura que fue su infancia, lo han convertido en un personaje muy querido.

¿Nuevo habitante en ‘La Casa de los Famosos?

Luego de la salida de Aylín Mujica, se dio a conocer que otra de los habitantes del reality abandonaría la casa, pero que esto sería a manera de intercambio. Dania Méndez salió de La Casa de los Famosos para cambiar lugares con otra famosa, procedente de Gran Hermano de Brasil, un reality con el mismo formato.

Este miércoles se darán a conocer más detalles del intercambio, el cual es el primero en su tipo dentro de Telemundo.

