Aylín Mujica, la octava eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Las semanas siguen avanzando y La Casa de los Famosos tiene cada vez menos integrantes concursando por el gran premio. Esta vez, Aylín Mujica fue la elegida por el público para abandonar la casa, luego de ser nominada junto a Diego Soldano y Madison Anderson, quienes permanecen al menos una semana más en el reality.

Aylín se encontraba nominada por segunda vez consecutiva, y aunque se perfilaba como una de las favoritas para llevarse el primer lugar, el juego dio un giro cuando el público no votó por ella, dejando el campo despejado para que Paty Navidad ahora esté más fuerte.

Aylín se despidió de Madison asegurando que “ya presentía” el resultado, algo que confirmó en su entrevista con Jimena Gallego: “Me lo imaginaba, pero qué bueno que estoy acá fuera en verdad. Creo que cumplí el tiempo que tenía que cumplir porque ya no me sentía cómoda. Porque a mí me cuesta mucho trabajo fingir una emoción, allá adentro lo siento con verdad”.

Una sorpresa para los integrantes de la casa

Tras la salida de Aylín las cosas siguen su curso en la casa más famosa de la televisión, y uno de sus participantes saldrá del lugar para un intercambio internacional. Según anunció Héctor Sandarti, un integrante de Big Brother Brasil llegará a La Casa de los Famosos, mientras uno de los locales partirá a aquella competencia.

“Esta 15 de marzo a las 7pm/6c prepárate para ver un intercambio de famosas que revolucionarán la casa como nunca antes”, anunció Telemundo en sus redes sociales, alistándonos para esta gran sorpresa que dará un giro distinto al show.

