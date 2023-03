Aylín Mujica aclara qué pasó con Arturo Carmona y si hay romance con Rey Grupero

Aylín Mujica está fuera de La Casa de los Famosos 3, este lunes la actriz y presentadora se convirtió en la octava eliminada del reality y con un panorama más amplio de lo que se vivió dentro del hogar, ahora aclara todo lo que sucedió con los posibles romances que dejó a su paso. Sonriente y muy agradecida por el apoyo de la gente, habló de Arturo Carmona y si es que entre ella y Rey Grupero existe algo más que amistad.

Una de las parejas que más llamaron la atención en esta tercera temporada, fue la que parecían formar Arturo y Aylín; sin embargo, ella echó abajo todas las ilusiones de los fans expresando que todo fue un malentendido. “Arturo llegó siendo una persona y terminó siendo otra. Creo que se involucró mucho”, aseguró en entrevista para En Casa conTelemundo.

Aquel beso que tanta polémica causó entre el público, y que imitaron Adamari López y Daniel Arenas en Hoy Día, en realidad no significó tanto. “Lo del beso fue porque estábamos haciendo el juego de ‘Verdad o Reto’, y a mí me tocó el reto de besarlo como en una telenovela, pero nada qué ver”.

Eso sí, hubo un ligero coqueteo pero no prosperó: “Al principio me dio señales como que me estaba seduciendo. Yo interpreté mal. Recibí mal las señales y no pasó nada”. Aylín, además, confirmó que no sólo pasó la página con Carmona, sino que “quemó el libro” entero.

Los romances de su vida

En semanas recientes, Aylín y Rey Grupero daban señales de que algo había entre ellos, y ahora que los dos están fuera, ella explicó qué pasa entre los dos. “Todavía no hay romance. Nos estamos conociendo. Adoro estar con él, me divierte mucho, me la paso increíble, pero todavía no hay romance”, aclaró.

Durante los primeros días de La Casa de los Famosos 3, Aylín abrió su corazón y se confesó sobre algunos hombres que marcaron su vida, entre ellos Luis Miguel y Mel Gibson; sin embargo, no quiso revelar detalles sobre su tiempo junto a El Sol. En cambio, recordó que por tres meses salió con Mel.

Desde años atrás, Mel Gibson era su amor platónico, una huella que el actor dejó en muchas jovencitas de aquella época. Este sueño hecho realidad pronto se convirtió en pesadilla, pues asegura que el actor de Hollywood es “muy intenso”, y no reveló más detalles del fin de su relación.

