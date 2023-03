Dania Méndez y la polémica tras su llegada a Big Brother Brasil; piden perdón a su familia

Los seguidores de La Casa de los Famosos 3 están al borde de sus asientos con la más reciente jugada de la producción. Nos referimos al intercambio internacional que se dio hace tan solo unas horas. Dania Méndez abandonó la casa más polémica de la televisión para viajar y formar parte de Big Brother Brasil, un reality con el mismo formato que el de Telemundo. En tanto, la modelo Key Alves, procedente del país sudamericano llegó a La Casa de los Famosos.

©@dania.mndz



Dania Méndez viajó a Brasil como parte de un intercambio entre los shows de Estados Unidos y Brasil

Aunque Dania no habla portugués, parece que se ha habituado a sus compañeros y su nueva casa. En su primera noche en Brasil, Dania fue recibida con una fiesta en la que el baile y la diversión no faltaron. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar, pues dos de los participantes de Brasil habrían tenido actitudes inapropiadas hacia Dania.

Antonio Carlos Jr., conocido como ‘Zapatito’, le robó un beso en la boca, además de estar detrás de ella a lo largo de la noche, intentando llamar su atención. Esta conducta indignó tanto a los seguidores del reality, que el equipo del luchador brasileño lanzó un comunicado, asegurando que estaban apenados por la conducta de Antonio Carlos y ofrecieron sus disculpas a la propia Dania y su familia.

“Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y su familia por los acontecimientos. Cuando salga de la casa y vea estas imágenes, ‘Zapatito’ necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas y aprender que hay límites que no se pueden superar”.

Otro incidente en la misma fiesta

En tanto, el equipo del cantante MC Guimê también publicó un comunicado acerca del supuesto acoso que él habría tenido hacia Dania. En los videos que se han viralizado en las redes, se aprecia como el rapero hace tocamientos inapropiados hacia la mexicana en dos ocasiones.

“Lamentamos los episodios que involucraron al MC Guimê en la última fiesta dentro del Gran Hermano Brasil. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas. Guimê terminó por excederse en la bebida, lo que lo hizo cruzar la línea a veces. Sabemos que no hay excusa, esperamos que pueda y entienda sus errores y actitudes cuando esté aquí”, se lee en el mensaje.

“Asumimos el compromiso de que cuando Guimê salga del programa, verá todas las imágenes y, sobre todo, comprenderá la gravedad de lo sucedido, pedirá disculpas directamente a los afectados y revisará todo el comportamiento de ayer. Pedimos disculpas a Lexa, Dania, Bruna, sus familias y los fanáticos”.

La cantante Lexa, esposa de MC Guimê, se dijo decepcionada de la actitud de su marido y usó sus redes sociales para expresar su sentir. “Estoy asustada, triste y decepcionada. ¡Duele demasiado! Estoy destruída, estoy herida y no tengo fuerzas para nada. Ya no veré el programa”, explicó en un mensaje en portugués

