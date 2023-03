Anuel AA responde a Karol G: ‘Tú no eres Shakira ni yo Piqué’

La semana pasada Karol G lanzó su esperado tema junto a Shakira, TQG, en el que ambas colombianas lanzaban indirectas a sus respectivos ex, Anuel AA y Gerard Piqué. Tras el éxito de la canción, Anuel no se quedó atrás y lanzó su propio tema, Más Rica que Ayer, en el que parece responder a Karol G con varias frases.

Los fans de Anuel AA relacionaron la canción con Karol G porque en la letra habla sobre una expareja en la que él falló y, a pesar de los nuevos amores en sus vidas, no se pueden olvidar. “Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

En su tema junto a Mambo Kingz y DJ Luian, Anuel agrega: “Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte... Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’”. En otra parte le preguntan sobre las noticias y las mujeres, a lo que él responde: “Se hacen globales cuando me dedican canciones”. En el video, al final, Maluma hace una corta aparición saludándolos desde su auto.

Karol G, feliz con su trabajo junto a Shakira

TQG había generado grandes expectativas desde principio de año, después de que Shakira lanzara su tiradera junto a Bizarrap. Sobre la colaboración, la Bichota aseguró: “Es un junte de dos mujeres que ha salido poderosísimo que yo me siento orgullosa. Hemos elevado el género femenino a otro nivel que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer”.

Karol incluso reveló que con esta canción Shakira ponía fin a un ciclo musical que inició el año pasado con Te Felicito y continuó con Monotonía y la BZRP Music Session #53. “El año pasado iba a salir mi álbum y Shakira me dice: ‘Tengo una canción con Bizarrap que va a salir en diciembre o enero’. Me dice que si yo puedo esperar a que ella saque esta canción, y que ella cerraba ese ciclo con TQG. Se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de sanar o de contar algo de su vida por miedo de las canciones”.