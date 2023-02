“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa‘ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”. Aunque pasaron más de 10 años juntos y formaron una familia, Shakira decidió pasar la página y no buscar a su ex tras confirmar la ruptura; en su lugar, ha contado el proceso de sus emociones con sus más recientes canciones.