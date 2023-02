¡Poder colombiano! Karol G confirma su esperado dueto con Shakira

Hace algunas semanas, después del sonado lanzamiento del éxito musical de Shakira y Bizarrap, Karol G fue captada usando una camiseta con la leyenda ‘Te quedó grande’, lo cual fue interpretado por muchos como una señal de apoyo a su connacional, ya que esta frase se asemeja a uno de los versos de Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Sin embargo, estas palabras tenían un transfondo aún más interesante para los fans de ambas colombianas, y es que se trata del nombre de la colaboración que ambas están por estrenar, el cual ha sido abreviado como TQG.

Karol G ya había adelantado su dieto con Shakira

Fue la misma Karol G quien confirmó que en esta canción, incluida en nuevo álbum Mañana será bonito, es una colaboración con ‘Shaki’. “Se habían estado enviando otras canciones en los últimos años, pero ninguna parecía exactamente indicada. Ahora, con Shakira hablando abiertamente sobre su ruptura, Karol G pensó que podrían compartir otra canción en la que dejase salir su rabia”, publicó The New York Times de acuerdo a palabras de la intérprete de Tusa en una entrevista.

Según detalló el diario, Karol G contó que Shakira reaccionó emocionada cuando escuchó su propuesta. “Ella estaba como: ‘Oh dios mío, gracias. Los versos reflejan perfectamente como me siento ahora mismo’. Completaron la canción juntas y la terminaron”, agrega. De acuerdo con el medio neoyorquino, TQG es “una balada en tono menor teñida de reggaeton” que “hierve de hermandad”.

En Mañana Será Bonito, que se estrena el próximo 24 de febrero, la cantante nacida en Medellín trabajó además con Finneas, el hermano y colaborador de Billie Eilish, así como con Sean Paul, la estrella de la bachata Romeo Santos. “Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy un ser humano perfecto”, confesó.

Karol G cumplió su sueño de colaborar con Shakira

Karol G no perdía la esperanza de trabajar con ‘Shaki’

A mediados del 2022, la intérprete de Provenza reveló cómo fue que buscó a Shakira para una colaboración, y que obtuvo una respuesta negativa. “No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí... ¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó”, reveló la cantante al medio digital MoluscoTV

“No digo que fue ella, yo nunca lo he dicho... Yo nunca he dicho ‘se la envié (directamente) a Shakira y ella no quiere cantar conmigo’, no. (Buscamos) a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio”, lamentó, explicó.

“Creo que para estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer Lopez, me falta un montón de cosas por hacer”, consideró Karol G. “Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, aseguraba entonces.

Karol G está por estrenar su nuevo álbum

