Piqué menciona a Shakira en una entrevista y admite: ‘Los últimos meses para mí han sido complicados’

En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su ruptura tras 12 años de relación y dos hijos en común. Para aquel entonces la cantante ya había dado pistas sobre su sentir en su tema Te felicito, lanzado meses antes. A este éxito musical siguieron Monotonía y BZRP Music Sessions, Vol. 53, las que se dijo, conformaron la llamada ‘trilogía de la separación’. Además de sus composiciones, la colombiana concedió en septiembre su primera entrevista tras el rompimiento, en la que se sinceró sobre su extinta relación. Sin embargo, El exfutbolista había preferido guardar silencio, y salvo las bromas que hizo sobre el Casio y el Twingo, no había hecho alguna alusión directa sobre su expareja, hasta ahora.

Piqué concedió una entrevista al youtuber y tiktoker irlandés John Nellis, quien se dedica a hacer videos sobre fútbol, incluidos los nuevos formatos como el de la Kings League, la exitosa creación del exjugador del F.C. Barcelona. Si bien la charla se enfocó más en este ámbito, por momentos se tocaron temas con tintes un poco más personales.

“Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme de vacaciones. No he visto ningún partido (del Mundial), solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo”, confesó el exfutbolista.

Y aunque en ese momento no mencionó específicamente lo sucedido a raíz de su separación de la intérprete, poco después la nombró a ella y con todas sus letras, aunque el contexto no fue precisamente relacionado con la mediática situación que los ha rodeado desde hace más de medio año.

En un momento de la conversación, Nellis le preguntó a Piqué quién era la persona más famosa y con más seguidores en redes sociales que tuviera en los contactos de su teléfono, ya fuera dentro o fuera del mundo del fútbol. Después de pensarlo por un momento, el exfutbolista respondió: “Diría que Shakira, fue mi pareja, podría ser ella”. Enseguida, la exestrella culé complementó su respuesta. “Estoy pensando en seguidores, Instagram. Si es alguien que no sea relacionado con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo”, comentó.

No es de extrañar que Piqué siga teniendo a la cantante en su agenda, dado que ambos comparten la crianza de sus hijos, de quienes su bienestar es lo más importante para ambos. “Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección”, expresaban en un comunicado conjunto el pasado mes de noviembre luego de alcanzar una acuerdo sobre la convivencia con los pequeños.

La primera entrevista de ‘Shaki’ tras su separación

En septiembre del año pasado, tres meses después de hacer pública su ruptura con Piqué, Shakira abrió su corazón para hablar de lo que estaba viviendo en el ámbito personal. “Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, explicaba entonces a la revista Elle en su edición española.

Shakira recordó que en su momento volcó todo su apoyo a su entonces pareja, dejando de lado sus propios proyectos. “Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, expresaba.

