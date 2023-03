Jordi Martin, de ‘El Gordo y la Flaca’, revela el encontronazo que tuvo con Piqué y Clara Chía

Jordi Martin, el paparazzi que sigue a Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, compartió a Lili Estefan y Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca (Univision), que vivió un incómodo momento cuando pretendía obtener unas declaraciones del exfutbolista y su nueva pareja, tras el lanzamiento de TQG, la nueva canción de Shakira y Karol G. Martin reveló que su integridad física estuvo en peligro luego de que el exdefensa del F.C. Barcelona casi lo atropella.

©@3gerardpique



Clara Chía y Gerard Piqué

Martin estaba en las afueras de la casa de los padres de Piqué, en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, cuando se dio el encuentro con la pareja. “Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado…les muestro qué sucedió”, dijo al inicio de su nota. “Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara”.

“Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar”, se escucha decir al fotógrafo, al mismo tiempo que se ve la camioneta de Piqué entrando a casa de sus padres con Clara.

“Le preguntamos acerca de la canción de Shakira donde hace alusión que Piqué quiere volver con ella, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó. Jordi añadió que Piqué y Clara Chía se limitaron a sonreír y a “burlarse un poco de la situación”.

Después de un rato, la pareja salió de la casa y nuevamente Jordi trató de acercarse y fue ahí cuando se dio el desafortunado evento. “Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que por poco casi me atropellan”, aseguró el paparazzi. Minutos después, la pareja y el comunicador se volvieron a encontrar, esta vez sobre la carretera. Mientras él insisitía preguntándoles sobre la canción de TQG y el supuesto romance del exfutbolista con una abogada de Barcelona.

Clara y Piqué parecían divertidos con la situación. “Se reían de mí, me insultaban y me hacían señas obscenas”, acusó el fotógrafo. Los gestos escalaron, pues Gerard Piqué consiguió el número del colaborador del show de El Gordo y la Flaca y le llamó para insultarlo. “Piqué consiguió mi número de teléfono diciéndome del mal hasta del que me voy a morir”. Jordi destacó que esta no era la primera vez que el jugador de 36 años tomaba esta actitud con él y lo llamaba para intimidarlo.

Mientras Piqué y Clara tratan de esquivar los cuestionamientos de la prensa, Shakira sigue adelante. De acuerdo con los reportes, la colombiana está grabando su nuevo dueto y video musical con Manuel Turizo, a las afueras de Barcelona.