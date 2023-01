Taylor Swift enamora con ‘Lavender Haze’ y Majo Aguilar estrena ‘Triste Recuerdo’

Estamos listos para un fin de semana lleno de fiestas en honor al amor y las colaboraciones entre grandes no se hacen esperar. Camilo y Camila Cabello, los dos “Camilos” más famosos de la música, unen sus voces en Ambulancias. Christian Nodal y TINI nos sorprenden con Por el Resto de tu Vida; y Rauw Alejandro & Daddy Yankee ponen la fiesta con Panties y Brasieres.

Del lado de las solistas, Taylor Swift nos enamora con Lavender Haze, Rosalía estrena su sencillo en inglés, LLYLM (Lie Like You Love Me) y Majo Aguilar canta Triste Recuerdo, en honor a su abuelo.

Taylor Swift - Lavender Haze

Después de tres meses de lanzar Midnights e incontables teorías de cuándo lanzaría su nuevo video, Taylor Swift estrena como sencillo Lavender Haze, el primer tema de su álbum en el que habla de la calma y tranquilidad que siente de estar en una relación pacífica en la que desea sentirse por siempre enamorada. En el clip, además de los ya famosos easter eggs, Taylor nos cuenta de forma visual lo que significa para ella Midnights, plagado de un tono lila con el que pinta al amor de esta era en su vida.

Christian Nodal Feat. TINI - Por el Resto de tu Vida

Esta colaboración con la cantautora argentina en la nueva canción de Christian Nodal está cargada de amor, sensualidad y mucho romanticismo. Con su estilo, nace este tema que es una fusión entre el bolero y el trap, por eso Christian Nodal quiso invitar a TINI, sintiendo que era la cantante perfecta para acompañarlo. “Es una canción muy especial para mí, que compuse junto a Edgar Barrera y Elena Rose, para honrar al amor… Todos en algún momento de nuestras vidas, o en varios, nos sentimos tan enamorados que solo soñamos en pasar el resto de nuestras vidas con esa persona. Se trata de celebrar el amor de la manera más genuina, el que también siento por todos ustedes, mis fans, a quienes amo tanto”, explica Christian.

Rauw Alejandro & Daddy Yankee - Panties y Brasieres

Como un niño que creció en Carolina en los años 90, “El Cangri” era un ídolo de Rauw, y aunque los dos ya han trabajado juntos en el pasado, en Panties y Brasieres, la pareja viene con una muestra híbrida de perreo clásico con los sonidos de reggaetón modernos de Rauw. Pero no nos equivoquemos, Panties y Brasieres ve a Daddy Yankee llegar a lo más profundo y darnos ese Yankee de la era de Playero. De hecho, la canción se completa con muestras de Camuflash, del clásico mixtape Playero #40 de un joven Daddy Yankee.