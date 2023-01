Anuncian nueva temporada de la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’

“Lo que nos dijeron es que no, que no iba a haber más temporadas. Ese fue el final. Sí quedó abierto, sí quedaron muchas historias sin resolver, siento que sí quedaron unas cosas pendientes y que sí definitivamente debió haber otra temporada para poder cerrar todo esto que quedó tan abierto”, opinó entonces.

A su vez, admitió que estaría dispuesta a ponerse nuevamente en la piel de Catalina. “Por supuesto que volvería a hacer otra temporada, como les digo sí quedó abierto, quedó un final muy inconcluso, entonces yo sí, yo feliz. Realmente a mí Sin senos sí hay paraíso me ha dado tantas alegrías a nivel profesional que obviamente no dudaría en decir que sí”, dijo. “Sé que no van a haber más temporadas, pero si el día de mañana, o más adelante, nos dicen que hay otra, pues se le mete todo el alma y todo el corazón a otra temporada más”, aseguró entonces.