Rodrigo De Paul se luce bailando con Tini Stoessel su nuevo tema musical

Y no es la primera vez que De Paul expresa públicamente su respaldo a su novia, pues el pasado 22 de diciembre estuvo en primera fila en el concierto que ella ofreció en Buenos Aires. “Te admiro. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la número 1, pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenes techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN”, escribía entonces el futbolista.

©@tinistoessel



Rodrigo ha apoyado a Tini en sus conciertos