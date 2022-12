Lasso enternece con ‘Oma’, y Rauw Alejandro despide el 2022 con ‘Ron con Cola’

Ximena Sariñana - Para Siempre

Parte de la banda sonora de la serie de Netflix, Madre Solo Hay Dos. Ximena escribió este tema y explica que es un regalo de fin de año para sus fans. Una canción para reflexionar y ponernos a pensar más en el destino en lugar de dar por sentado cada minuto que tenemos.

Ovy On The Drums & Ozuna - Chao Bebé

El sencillo viene acompañado por un video animado en el cual el telón de fondo es un laboratorio en el cual vemos a Dr. Drums (Ovy On The Drums) junto a Ozuna creando la fórmula perfecta resultando con el éxito: “CHAO BEBE”. En las imágenes se pueden observar detalles únicos y representativos de ambos artistas como el Koala con él se le ha visto a Ovy On The Drums y el Oso en representación de Ozuna. “‘CHAO BEBE’ tiene todos los elementos de un éxito global. Cuando estaba en el estudio trabajando en la producción del tema, inmediatamente se me ocurrió la idea de llamar a Ozuna para colaborar en esta canción. Estoy muy emocionado con el resultado final y espero que la puedan disfrutar al máximo para cerrar este año y darle la bienvenida al 2023”, expresó Ovy On The Drums.