Romeo Santos y Christian Nodal cantan ‘Me Extraño’, Gloria Estefan nos trae ‘Thankful’, y Piso 21 estrena ‘777’

Brytiago - Good Morning

El tema fue creado por ambos artistas y representa lo que es el reggaetón laidback romántico, con el fin de representar la sensualidad presentada en las horas de las mañanas. El lanzamiento de Good Morning va acompañado por el estreno del videoclip filmado en Ponce, PR. La pieza audiovisual transmite la curiosidad entre dos parejas de jóvenes que se enamoran acompañado de la representación de la cultura japonesa.

Hauser & Andrea Morricone - Theme for Ennio

El violonchelista Hauser presenta Theme for Ennio, un conmovedor tributo a su querido amigo y renombrado compositor italiano Ennio Morricone, interpretado y compuesto por el hijo de Ennio, el aclamado compositor, director de orquesta y pianista, Andrea Morricone. Andrea, que pronto se embarcará en la gira mundial Ennio Morricone – The Official Concert Celebration, rinde homenaje a su padre, el difunto Maestro Ennio Morricone, con esta delicada y sentida actuación.

Efecto Elegante - Me Encantas

Un corte romántico y es escrita por Carlos Uriel Perez Alvarado uno de los integrantes y vocalista de grupo. Me Encantas emana un mensaje que te hace recordar a un ser amado, de una manera más sentimental. Remontándote a esos momentos que vivieron juntos como enamorados.

Matías Gruener - Mala

En la canción, el intérprete cuenta la historia de una escurridiza mujer solitaria que habitualmente es vista conviviendo en escenarios de una cotidiana vida nocturna que la arrastra por inercia para olvidar una decepción amorosa. Tras este planteamiento, el intérprete hace una analogía de lo mala que es esta mujer con lo mala que resulta ser también la pareja de éste, así como malo suele ser él mismo también y la mala relación que está viviendo en el presente.

Zetto ft. Sergi - VIP

El sencillo habla de una pareja que después de haber terminado su relación se reencuentran en una noche de copas y deciden darse otra oportunidad. “Este tema lo trabajamos de una forma diferente, empezamos a escribirlo como una balada y luego Zetto lo combinó con reggaetón, y le agregó otros instrumentos como trompetas y guitarras de reggae, para darle vida a lo que hoy es VIP, dijo Sergi.

Doxxis - Festivo

Dos jóvenes soñadores quienes se unieron musicalmente gracias al destino hoy cumplen uno de sus más grandes sueños junto al sello disquero que les dio la oportunidad de convertirse en verdaderos exponentes del género urbano: Rapetón Approved. Juval y Khaled, hoy el dúo Doxxis, dieron sus primeros pasos en la música en edad escolar, sus melódicas voces y especial talento para la interpretación destaca ante la multitud y desde una corta edad se vislumbraba un gran futuro para ambos cantantes. Festivo es un tema pop-urbano con una melodía de reggaetón clásico y una letra divertida pero al mismo tiempo muy sensual.

Beret ft. Reik - Mirando la Luna

Ya queda poco para Resiliencia, el nuevo álbum de Beret que verá la luz el 11 de noviembre. Y para hacernos más amena la espera el cantante sevillano nos adelanta un nuevo single, una colaboración internacional con el famoso grupo mexicano Reik. El fruto es una balada pop melódica, una canción intensa y vibrante que esconde además una historia de desamor. Y es que Mirando a la Luna narra, en forma de storytelling visual a través de su videoclip, la relación entre una pareja de centennials: un chico pintor y una chica con problemas de alcohol; un amor tóxico y codependiente que se vuelve adictivo.

Ecko, Sael - Me Subo Pal Jet

El artista de Argentina continúa subiendo de nivel con su nuevo tema y uniéndose al cantante, compositor y productor argentino Sael para traernos un ritmo de Trap latino.

Espano - Flavor

La letra presenta la experiencia de un joven al conocer a una chica de la alta alcurnia, y el gran interés que despierta en él. En la dinámica de conquista, para su sorpresa, descubre que a pesar de estar rodeada de lujos y pertenecer a un nivel socioeconómico opulento, es el narrador quien despierta en ella la chispa de querer conocer un mundo distinto al de las cenas de gala y las fotos con sonrisas postizas. El video muestra una historia que se adentra, precisamente, en el deseo de Espano por agradar a la elegante chica que ha capturado su atención, para complacerla en su deseo de vivir nuevas aventuras distintas a las de la sociedad adinerada a la que pertenece.

BLESSD - Instagram Remix

Un reggaetón, que al igual que su versión original, será uno de los temas más escuchados en las discotecas, posicionándose entre los favoritos del público de varias generaciones y que se unirá a los grandes éxitos de un disco con un gran concepto Siempre Blessd.

Silvestre Dangond - Intruso

El ídolo y representante del vallenato a nivel internacional Silvestre Dangond presenta su nuevo álbum Intruso, la decimoquinta producción discográfica del intérprete y compositor. De las 13 canciones que conforman el disco, el primer sencillo del álbum, Se Que Estás Con Él, fue una colaboración del colombiano junto a Reik y Boza que recibió gran apoyo de sus fans.

Vf7 y Young Miko - Aprovéchame bb

Dos de las líderes de la nueva generación femenina de intérpretes del género urbano, realizan un junte explosivo presentando su nuevo sencillo Aprovéchame bb. Una canción cargada de ritmo y sensualidad. Estas dos chicas llenas de juventud, talento y mucho flow, son parte de la nueva generación femenina de intérpretes urbanas. Ambas, han demostrado que las voces graves y profundas no son solo “cosa de hombres” y sus estilos únicos que apoyan la diversidad de géneros son una “brisa fresca” en medio del constante machismo que por años se había adueñado del reggeaton.

Kid Flex - Amor Verdadero

Este sencillo relata la historia de lo que es estar en búsqueda de un amor verdadero y sincero que no esté en constante batalla con lo superficial tocando base también en esos momentos que por lo más simple y pequeños que sean te llegan la vida de felicidad. “Amor Verdadero es una canción que me ha hecho sentir que el amor se encuentra en momentos más simples”, comento Kid Flex acerca del significado del sencillo para él.

Bernier y Sanchz - Escena

El nuevo tema es una explosiva colaboración que va acompañada por una pieza audiovisual, cuenta con una estética de colores neutros, pero que a la vez captura y resalta la química y talento de los dos artistas, quienes se perfilan como el futuro del género. El lanzamiento del sencillo va acompañado del estreno del video grabado en Puerto Rico y bajo la dirección de Ricky Rekap.

Melendi, Aymee Nuviola - Pan Para Yolanda

Para el español y la cubana la complicidad es un ingrediente que brota espontáneamente. Pan para Yolanda nos deja respirar ese antiguo sentimiento que jamás se hizo viejo entre canciones de ida y vuelta, esas canciones que zarpaban en Madrid y pisaban tierra firme en La Habana. Pan para Yolanda es uno de esos temas escritos hoy, pero con el embalaje tradicional sin dejar de ser moderno. Una de las apuestas más seguras entre los nuevos aires que colmarán los conciertos de Melendi como parte de su gira en los Estados Unidos bajo el nombre de Likes y Cicatrices con presentaciones pautadas en Miami, Orlando y Texas, por sólo citar tres escenarios donde es esperado el popular artista.