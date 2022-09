Sobre la supuesta rivalidad que podría haber con su prima, Majo dijo a Ventaneando (TV Azteca), que no hay nada de eso.

“Hablando ya de Ángela y yo, las dos cabemos, no es como que haya un… Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra… Y hablo específicamente de ella porque siempre es esa la comparación…”, dijo.

Desde su punto de vista, las cosas deberían de verse de la siguiente manera: “Yo, como lo vería, es: ‘Qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que además vienen de la misma familia. Yo es así como lo veo. Imagínate cuando hagamos ese dueto, va a ser padrísimo…”, afirmó.