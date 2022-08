Ángela Aguilar sobre su supuesta cirugía: ‘No me quité dos costillas, fueron cuatro’

Ángela Aguilar tiene un gran sentido del humor y una energía que contagia. Y fue gracias a ello que la joven de 18 años recién se vio envuelta en un divertido rumor que ella misma creó cuando contó que el secreto de su cintura pequeña era que se había quitado dos costillas, muy al estilo del rumor de Thalía. Aunque todo se trató de una broma, sus declaraciones hicieron eco y volvieron a ella a través de varias publicaciones. Lejos de molestarse, desmintió su propio rumor con una broma más que publicó en sus redes sociales.

“Sólo para aclarar, no me quité dos costillas, me quité cuatro”, dijo entre risas. “Por favor investiguen antes de publicar”, agregó risueña aclarando ese rumor que surgió cuando en uno de sus jaripeos tuvo como invitado a Jomari Goyso con quien se divirtió momentos antes de salir a cantar.

El experto en belleza grabó el vestuario antes del show y expresó: “Me asusta esa cintura”, a lo que ella respondió que se había quitado dos costillas.

De inmediato supo que sus palabras iban a sonar por todos lados y agregó: “¡No, no digas eso! Luego van a decir que me operé”. Y aunque quedó bastante claro que se trataba de una broma, muchos se rieron con su declaración que pronto se hizo viral.

Una belleza natural

La cintura y la belleza de la hija de Pepe Aguilar es completamente natural, la joven no ha pasado por el quirófano para lucir tan linda como siempre y además de hacer yoga y llevar una alimentación balanceada, tiene en los genes la figura de su abuela Flor Silvestre.