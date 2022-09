Ha-Ash y Kenia Os cantan ‘Mi Salida Contigo’, Romeo Santos y Justin Timberlake lanzan ‘Sin Fin’, y Juanes se une a Morat en ‘506’

Gorillaz ft. Tame Impala & Bootie Brown - New Gold

Presentado en vivo por primera vez ante una multitud de fans en el All Points East Festival de Londres a principios de este mes. La banda estuvo acompañada en el escenario por Tame Impala, el proyecto de música psicodélica del multiinstrumentista australiano Kevin Parker y por el colaborador desde hace mucho tiempo Bootie Brown del grupo de hip hop alternativo de South Central LA, The Pharcyde. Con este sencillo, Gorillaz anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado Cracker Island, disponible el 24 de febrero de 2023.

West Blanco - Mala Memoria

El sencillo nuevo Mala Memoria se trata de una pareja que basó su relación en lo material y cuando uno de ellos regresa arrepentido, es necesario decir lo que se aprendió. Basado en un caso real de un amigo de West, se reunió a componer alrededor de la Represa de Guatapé (cerca de Medellín, Colombia) con dos talentosas amigas: Mila Egred y Nati Boulier. De esta forma, hicieron realidad una canción que tiene dolor y aprendizaje. El artista menciona que el proceso creativo fluyó entre ellos tres y ya tenían una idea que plasmar en música y cada frase se fue construyendo en un día de inspiración.

Sofia Castro - Bien Por Ti

Es un pop disco refrescante que combina a la perfección con la armónica voz de Sofía con su creatividad artística. Es una canción positiva que habla de lo que sucede cuando descubres que la persona a la que amaste se encuentra mejor sin ti y, contrario a lo que algunos creerían, este descubrimiento te trae felicidad y solo deseas lo mejor para esa persona.

Ava Max - Million Dollar Baby

La nueva canción es el último sencillo de su próximo álbum, Diamonds & Dancefloors, que se lanzará el viernes 27 de enero, 2023. “Cuando estaba creando este sencillo, estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida: angustia y mucha tristeza,” compartió Ava. “Lo titulé ‘Million Dollar Baby’ para recordar mi autoestima y escribí la letra para mostrar que puedes superar y lograr cualquier cosa cuando te lo propones. La línea “She broke out of her chains, turned the fire into rain” muestra el viaje por el que me llevó esta canción, desde sentirme agobiada por la tristeza hasta liberarme y sentirme como yo otra vez”, agrega.

Yeah Yeah Yeahs - Burning

Cuando Karen O tenía 19 años, vivía en East Village, Nueva York. Una noche salió de casa pero dejó una vela encendida que causó el incendio de su habitación. El incendió quemó muchas cosas, pero dejó varias que tenían gran valor emocional para ella, entre ellos cuadernos con sus canciones, su suéter favorito y la foto de sus padres que, asombrosamente se quemó sólo de las orillas. “‘Burning’ es una canción sobre ese sentimiento, señales de humo para el alma”, asegura la vocalista. Inspirados con el tema Begging de Frankie Valli, el grupo lanza esta canción que se incluye en su nuevo álbum, Cool it Down.

Saraí - Get

Una propuesta musical con melodía pop y una fusión tropical urbana que define perfectamente el estilo de la cantante. El sencillo cuenta con una poderosa melodía pop que explota con una fusión de ritmos urbanos. La pista musical es un tema de verano que pretende trasladar a la audiencia a la pista de baile y al mismo tiempo disfrutar de la fabulosa voz de la cantante. La pieza audiovisual se grabó en una playa de Key Biscayne en Miami, Florida. En donde se puede apreciar a Saraí derrochando su sensualidad, con una actitud de empoderamiento femenino que atraerá la atención de su fanaticada. Con una estética visual tropical y llena de colores vibrantes, este tema transmitirá alegrías y buenas vibras a toda la audiencia.

Diferente Nivel w/El Yaki - Para Volverme Enamorar

Diferente Nivel une fuerzas con Luis Alfonso Partida “El Yaki” para contar una historia de desamor y traición a través de su tema Para Volverme a Enamorar. Esta canción es, sin duda, una de las colaboraciones más esperadas por los seguidores de la banda, y viene acompañada de un vídeo en blanco y negro ambientado en los años 20.

Tachi - Family Ties

Un mini EP que marca una nueva etapa en su carrera, un nuevo comienzo dejando atrás momentos difíciles y de dolor, que lo hicieron enfocarse en su proyecto como artista. Esta producción discográfica contiene 3 temas: Family Ties, su sencillo promocional Llamando y Airdrop.

Valentina - perreo sad

La joven atraviesa el mejor momento de su carrera musical con el estreno de su nuevo sencillo “perreo sad” que lo celebrará con una presentación acústica privada en la azotea del Hotel Fontan en La Reforma de Ciudad México. “perreo sad” habla de un encuentro amoroso durante una visita a la isla de Puerto Rico. Al regresar a su país natal, el interés no fue recíproco y los intentos de comunicación fueron ignorados.

Los Rojos y Duelo - A Mí Me Gustas Tú

Tema interpretado por Oscar Iván Treviño al lado de los hermanos Ruiz, con el que dos de los principales exponentes de la música norteña en México se unen para presentar una colaboración muy pedida por el público. Este nuevo sencillo refleja la esencia de ambas agrupaciones, con todo el romanticismo y energía que los ha caracterizado a lo largo de sus respectivas trayectorias.

The National ft. Bon Iver - Weird Goodbyes

Cuando dos grandes se unen, pasan cosas maravillosas, y Weird Goodbyes es la prueba de ello. Un tema en el que convergen las ganas de arreglar las cosas con alguien y la impotencia de no poder hacerlo. La canción no es nueva para su fanbase, pues desde principios del verano The National la incluyó en su gira bajo el nombre Bathwater (Mount Auburn). La colaboración entre el grupo de Matt Berninger y Justin Vernon tampoco es una novedad, aunque nos sigue emocionando; y es que Vernon y Aaron Dessner trabajan juntos en la banda Big Red Machine que hace un año lanzó su segundo álbum, How Long Do You Think It’s Gonna Last?.

Farruko - No Entienden

Vibrante, animado y contagioso, No Entienden demuestra una vez más que Farruko es uno de los artistas más versátiles de su generación. Mientras la superestrella puertorriqueña despliega su característico flow sobre un cautivador y clásico ritmo de merengue, el artista teje una poderosa historia sobre aquellos que rezan por su caída, pero No Entienden que su éxito y su capacidad para cambiar de rumbo “Fue Gracias A Dios”. Dando un drástico giro, la canción se encuentra con la ardiente composición de Dahian y se llena de tambores, trompetas y la inconfundible güira, haciendo la transición a un ritmo rápido de merengue.

Estopa & Beret - Diablo

Cuando Estopa comenzó en la música hace ya 25 años con aquella primera Maqueta que hoy en día es un objeto de culto para los amantes de la música de raíz, Beret era un niño que apenas gateaba. Hoy, tras una amistad que comenzó a fraguarse coincidiendo en escenarios, ambos artistas unen su talento para dar vida a una canción que, en palabras de Beret, “es una fusión perfecta entre nuestros estilos”. La unión de dos generaciones y de dos influencias artísticas distintas que han encontrado un mismo camino musical común.